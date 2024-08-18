Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью

Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как цитирует газета письмо Минобороны, потребности Украины в запчастях, например, для САУ Panzerhaubitze 2000, не будут удовлетворены, поскольку их придется покупать заново, соответственно, ВСУ больше не смогут их использовать или смогут применять их ограниченно, передает ТАСС. Bild пишет, что со временем ситуация еще обострится из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

Во внутреннем документе министерства указано, что «в настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил, в частности это касается артиллерии, ПВО и беспилотников. Отдельные проблемы могут возникнуть с поставками обещанных Киеву боеприпасов, что связано с тем, что «поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке».

Издание утверждает, что поскольку требования о «потере возможности замены» со стороны Минфина Германии представляют собой «изменение правил игры после начала игры», «непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими.