Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
В Германии переложили на Киев тветственность за немецкие танки в Курской области
Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинским» переданные Киеву немецкие танки
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, они используется в интересах Украины и ее обороны, сообщила швейцарская радиостанция SRF.
«За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.
Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.
Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.