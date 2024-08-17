Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинским» переданные Киеву немецкие танки

Tекст: Вера Басилая

«За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.