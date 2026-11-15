Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В США началось расследование обхода экспортных ограничений компанией Nvidia
Власти США проверяют компанию Nvidia на предмет возможного нарушения экспортных ограничений, сообщил министр финансов Скотт Бессент.
Министр отметил, что ведется расследование в отношении компаний-пустышек, которые Nvidia могла использовать для обхода санкций и продажи чипов в Китай, передает РИА «Новости».
«Был ли это сбой на нижнем, среднем или высоком уровнях? Кто знал об этом?» – задался вопросами Бессент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр финансов США Скотт Бессент сообщил о давнем требовании ведомства ввести санкции против компании Megaspeed, оказавшейся в центре скандала с Дженсеном Хуангом.
В пятницу министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.
В тот же день председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил Хуанга явиться на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.