Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Михалков назвал искусственный интеллект дьявольским из-за неуправляемости
Режиссер Никита Михалков раскритиковал недостаточную оценку рисков применения искусственного интеллекта и назвал технологию дьявольской из-за ее малоуправляемости.
На творческой встрече с жителями Екатеринбурга режиссер высказал опасения по поводу неконтролируемого развития новых технологий, передает ТАСС.
«Мы имеем дело не просто с военным конфликтом, это реальная борьба с дьяволом. И на сегодняшний день частью этого дьявола является ИИ», – заявил Михалков.
В качестве примера он привел недавний сбой в США, из-за которого были приостановлены авиаперелеты по всей стране. По словам режиссера, существует предположение, что причиной коллапса стал вышедший из-под контроля развивающийся искусственный интеллект.
Кроме того, Михалков назвал неправильными ситуации, когда голосовые помощники отказываются включать ребенку военные песни под предлогом того, что они не предназначены для детей. Режиссер добавил, что нейросети способны помогать врачам, однако их неуправляемость вызывает серьезные вопросы к тому, кто кем будет руководить в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии связи между всеобщей приостановкой вылетов в американских аэропортах и действиями искусственного интеллекта.
Михалков предупредил о потере смысла искусства в случае замены человека нейросетями.
Режиссер назвал недопустимым применение искусственного интеллекта для оживления на экране умерших актеров.