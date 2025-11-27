Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

Михалков выступил против использования ИИ для воссоздания на экране умерших артистов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».