Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Сын Никулина одобрил «воскрешение» отца с помощью нейросети
Сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил использование нейросети для создания образа его отца в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве».
Об этом Никулин-младший рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, он не читал сценарий фильма, но ознакомился с кратким пересказом сюжета и видел кадры с участием своего отца.
Максим Никулин отметил, что прогресс не стоит на месте, и технологии создания виртуальных образов значительно улучшились с тех пор, как на юбилей Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре создавалась его проекция.
«То, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем то, что мы сделали в свое время на юбилей отца. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», – сказал он.
Он одобрил желание создателей фильма сохранить память о его отце и признался, что ему было бы любопытно посмотреть на результат.
Действие фильма «Манюня: Приключения в Москве» продюсера Гевонда Андреасяна разворачивается в начале 80-х годов. Юрий Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. Однако его образ не будет использоваться в трейлерах и других промо-материалах.