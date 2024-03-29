Сын Никулина одобрил «воскрешение» отца с помощью нейросети

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Никулин-младший рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, он не читал сценарий фильма, но ознакомился с кратким пересказом сюжета и видел кадры с участием своего отца.

Максим Никулин отметил, что прогресс не стоит на месте, и технологии создания виртуальных образов значительно улучшились с тех пор, как на юбилей Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре создавалась его проекция.

«То, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем то, что мы сделали в свое время на юбилей отца. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», – сказал он.

Он одобрил желание создателей фильма сохранить память о его отце и признался, что ему было бы любопытно посмотреть на результат.

Действие фильма «Манюня: Приключения в Москве» продюсера Гевонда Андреасяна разворачивается в начале 80-х годов. Юрий Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. Однако его образ не будет использоваться в трейлерах и других промо-материалах.