Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов

Дмитрий Певцов выступил против «оживления» на экранах советских артистов

Tекст: Вера Басилая

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о применении дипфейков в российском кино, передает Ura.Ru.

По его словам, использование лиц умерших советских артистов ради заработка не имеет ничего общего с уважением их памяти. Он назвал это аморальным и циничным поступком.

Певцов привел в пример фильм о Владимире Высоцком, заявив, что создатели это кино «зарабатывали деньги на имени и светлой памяти Высоцкого». Он также подчеркнул, что согласие родственников, например, сына Юрия Никулина на создание цифровой копии его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве», не оправдывает таких действий. Певцов считает, что за этим также стоит желание заработать.

Депутат отметил, что уже разрабатывает законодательные меры по запрету дипфейков умерших артистов. Комитет Госдумы по культуре поддерживает эту инициативу и планирует противодействовать созданию «цифровых образов» на законодательном уровне, чтобы сохранить культурное наследие и память о великих артистах.

Ранее сообщалось, что сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил использование нейросети для создания образа его отца в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве».