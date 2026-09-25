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Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой
Российский режиссер Алексей Герман-младший выразил уверенность в том, что искусственный интеллект (ИИ) заберет большую часть кинематографических профессий на себя, однако талантливые сценаристы останутся незаменимыми.
«Очевидно, что ИИ возьмет на себя большой процент, останутся какие-то высокохудожественные вещи, фильмы со звездами, но большую долю он потихонечку отгрызет. Сначала будет огромное количество мусорного контента, потом он будет видоизменяться, появляться лучше, потом будут появляться и актеры, за которыми мы будем следить. И в каком-то виде заменит большую часть – это очевидно», – сказал Герман-младший на полях XII Петербургского культурного форума ТАСС.
Режиссер отметил, что внедрение новых технологий происходит уже сейчас, и это неминуемо приведет к сокращению рабочих мест. Однако он уверен, что создатели по-настоящему уникального контента, нестандартно мыслящие профессионалы и яркие индивидуальности останутся так же востребованы.
«Человек, который делает уникальное, и будет делать уникальное, незаменим. Останутся яркие индивидуальности, останутся нестандартно мыслящие люди, высочайшие профессионалы. Профессия не исчезнет, но трансформируется абсолютно точно», – сказал Герман.
В зоне наибольшего риска окажутся авторы, занимающиеся банальным копированием чужих идей. Режиссер пояснил, что без введения регулятивных мер такие сценаристы потеряют значительную часть заказов, поскольку искусственный интеллект генерирует тексты быстрее и значительно дешевле.
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