ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира

Tекст: Мария Иванова

На минувшей неделе в публичном пространстве развернулась дискуссия о рисках искусственного интеллекта: сотрудники компании Anthropic заявили, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество, после чего прозвучали призывы ввести регулирование отрасли.

Отвечая на вопрос об этих опасениях, первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что больше концентрируется на текущих делах, например на работе над своим фильмом, а тема уничтожения мира, по ее словам, находится не на ее уровне компетенции, передает РИА «Новости».

Норвуд ответила на вопросы в рамках промотура своей первой картины Misaligned («Рассинхронизированный»), которую продюсирует британская студия Particle6. Дата выхода фильма пока не названа.

В беседе с ведущей CBS актриса отвергла тезис, что ИИ-персонажи заменяют живых людей, отметив, что снимается только в фильмах и на ТВ, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, и не отбирает роли у актеров-людей. По ее словам, ее работа приносит доход реальным сценаристам, режиссерам и редакторам.

Себя Норвуд описала как 24-летнюю британку, «сделанную из математики», у которой нет родного города, но есть дом «в облаке с волшебными огнями и капибарами». Существование в роли бота среди людей она сравнила с жизнью подростка, о котором у каждого есть свое мнение — каким он должен быть и не представляет ли угрозы для общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис Mail Кино запустил созданный искусственным интеллектом документальный сериал о преступлениях 1990-х годов.

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит предложил ввести обязательную маркировку для фильмов с использованием искусственного интеллекта.

Между тем режиссер Никита Михалков осудил практику воскрешения актеров с помощью искусственного интеллекта.