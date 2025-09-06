Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО

Эксперт Мамрадзе заявил о падении реального доверия грузин к ЕС и НАТО

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан страны к ЕС – с 80 до 50 процентов и объяснял это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». На днях ЕС сообщил, что, по данным новых опросов, более 70 процентов граждан Грузии хотят вступления страны в Евросоюз.

Как считает аналитик, «такие нестыковки в цифрах являются типичным для Грузии феноменом».

«Скепсис в обществе к ЕС и тем более к НАТО налицо. Однако когда дело доходит до опросов или до официальных слов, то срабатывает определенный инстинкт – надо говорить «как положено», что мы стремимся в обе эти организации», – сказал Мамрадзе. «Иначе немедленно на тебя навесят ярлык «пророссийского предателя». И это довлеет над многими, даже если опросы проводятся инкогнито», – отметил он.

«В реальности уровень доверия граждан в Грузии в ЕС на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки, – не более 50 процентов», – сказал Петрэ Мамрадзе.

По словам эксперта, «что касается НАТО, про блок и про то, что Грузии обещали место в нем еще в 2008 году, как бы забыли».

«На мой взгляд, поворотным моментом стало вступление в 2017 году в НАТО Черногории, которую Грузия объективно опережала по всем параметрам. Общество не могло не видеть этого – мы лучше, а приняли ее. Обидно! Понятно, что сработала геополитика, в том числе вопрос российских военных баз в Абхазии и Цхинвальском регионе (так в Грузии называют Южную Осетию – прим. ВЗГЛЯД). Но тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прямо заявил, что Грузия выполнила все домашние задания НАТО, и теперь мяч на стороне Североатлантического альянса. После этого натовцы сами перестали говорить о неких «домашних заданиях», выставление которых доходило до маразма», – сказал Мамрадзе.

Он обратил внимание на то, что и грузинская оппозиция активно не фокусирует внимание на вступление Грузии в НАТО, делая акцент на членство в Евросоюзе. «События вокруг Украины сами показала, что «натовская морковка» закончилась, – считает эксперт. – Будем проводить совместные учения, совершенствовать армию, и это уже хорошо и, наверное, достаточно».

По его словам, «снижение интереса к НАТО и ЕС вовсе не означает, что растут пророссийские настроения». «Есть «красная линия» – вопрос территориальной целостности. Да, следует развивать экономические, гуманитарные связи, туризм, но проблемы Абхазии и Южной Осетии, их признания Россией, – это принципиально для Грузии и ее общества», – сказал он.

Аналитик назвал «верным» стремление Грузии углублять взаимодействие с другими соседями – Азербайджаном, Турцией и Арменией. «Этот курс стратегически важен, это позволяет Грузии и самой становиться сильнее и привлекательнее, и четче позиционировать себя в геополитике в роли важного звена экономических, энергетических проектов, в том числе крайне необходимых для Европы», – отметил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма. Президент Грузии помиловал лидеров оппозиции. Власти Тбилиси выразили возмущение по поводу утечки внутренней переписки в Брюсселе.