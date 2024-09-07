Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Альмодовар получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за «Комнату по соседству»
На 81-м Венецианском кинофестивале «Золотого льва» вручили испанскому режиссеру Петро Альмодоваре за ленту «Комната по соседству».
В фильме сыграли Тильдоа Суинтон и Джулианна Мур, он стал первой картиной режиссера на английском языке, передает РИА «Новости».
Артистки исполнили роли подруг, одна из которых умирает от онкологического заболевания и решает воспользоваться эвтаназией.
При этом приз за лучшую женскую роль получила Николь Кидман за роль в эротическом фильме «Плохая девочка» (Babygirl).
Актриса не смогла прибыть лично для получения награды, поскольку была вынуждена отправиться домой из-за смерти матери.