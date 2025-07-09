Юру Борисова утвердили на роль в новом фильме Луки Гуаданьино

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает The Variety, лента расскажет о создателях американской компании OpenAI, разработчике сервиса ChatGPT, и будет снята в жанре комедийной драмы на фоне событий из мира искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Сценарий для фильма подготовит Саймон Рич, который ранее работал над проектами Inside Out («Головоломка») и Miracle Workers («Чудотворцы»). Съемки начнутся летом 2024 года и пройдут в Сан-Франциско и Италии.

Сюжет картины сосредоточится на кризисе в OpenAI в 2023 году, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен советом директоров, но спустя несколько дней вернулся к руководству компанией. По данным The Hollywood Reporter, на роль Альтмана рассматривается Эндрю Гарфилд, а Юра Борисов может исполнить роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Роль временного генерального директора после увольнения Альтмана предложена актрисе Монике Барбаро.

В конце июня Борисов получил приглашение войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Борисов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Роберт Дауни-младший во время церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе похвалил Борисова за его работу в фильме «Анора». Борисов заключил соглашение с американским агентством United Talent Agency (UTA).