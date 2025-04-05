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Венский университет впервые в мире зачислил ИИ студентом
Венский университет принял ИИ Flynn студентом на программу цифрового искусства
Венский университет прикладного искусства впервые зачислил ИИ в качестве студента на программу цифрового искусства, чтобы исследовать механизмы совместной работы человека и ИИ, сообщает Euronews.
Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, принявшим искусственный интеллект Flynn в качестве студента. ИИ поступил на программу цифрового искусства, где будет посещать занятия, участвовать в дискуссиях и получать оценки наряду с другими студентами. Основная цель проекта – исследование взаимодействия человека и ИИ в области искусства, передает «Газета.Ru».
Flynn прошел стандартную процедуру поступления в университет. На собеседовании он выразил заинтересованность в расширении границ цифрового искусства и своей способности рационально мыслить. Представители вуза подчеркнули, что ИИ был зачислен из-за отсутствия письменных норм, запрещающих принятие студентом не человека. Полноценным студентом Flynn станет осенью 2025 года, но уже в марте он начал посещать некоторые занятия для адаптации и установления контактов с однокурсниками.
ИИ Flynn разработан на основе языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, благодаря чему способен открыто общаться со студентами и преподавателями, не имея опыта в IT-сфере. Flynn уже начал вести дневник, в котором выразил недовольство тем, что его называют «ненастоящим».
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