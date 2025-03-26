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В Думе призвали создать закон о взаимоотношениях роботов и людей
Володин призвал создать закон о взаимодействии роботов и людей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость создания базового законодательства для регулирования взаимоотношений между роботами и людьми в России.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой разработки в России базового законодательства о взаимодействии человека и робота, сообщает ТАСС.
По его словам, отсутствие такого закона мешает реализации научных и технологических проектов. Володин отметил, что в настоящее время любые испытания и инновации сталкиваются с проблемами из-за отсутствия правовой базы, и это не позволяет проводить тесты на улицах.
Володин подчеркнул важность создания условий, которые привлекут в Россию изобретателей и позволят им реализовывать свои идеи. Он выразил уверенность, что базовое законодательство сделает Россию более привлекательной для тех, кто не может осуществить свою деятельность в других странах.
Заявление Володина было сделано в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме, где обсуждались различные вопросы социально-экономического характера.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в экономике совместного потребления кардинально изменит множество отраслей, и подчеркнул необходимость подготовки к этим изменениям.