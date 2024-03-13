Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.13 комментариев
Киевский режим создал фейковый Telegram-канал избиркома Херсонской области
Избирательная комиссия Херсонской области предупредила об активизации попыток Украины дискредитировать выборы президента России в регионе.
В Telegram-канале избиркома Херсонской области сообщается о появлении на платформе его фейковой копии. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов.
«Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – предупреждает избирком Херсонской области.
Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две.
Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации. «Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.
Там добавили, что украинская сторона в Сети и по почте также распространяет фейковые листовки об «ИнформУИКе».
«Да, действительно, избирательная комиссия Херсонской области, как и остальных субъектов, проводит оповещение граждан об избирательной кампании. Но! Мы не информируем граждан о возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по одной причине – такая форма голосования в Херсонской области на выборах президента не используется», – сообщает избирком региона.
Ранее глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях.