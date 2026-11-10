Tекст: Денис Тельманов

По его словам, вооруженные силы Украины осуществляют удары по целям за пределами России, применяя иностранное вооружение и системы спутникового наведения, передает ТАСС.

«Не приходится удивляться действиям киевского режима, который атакует объекты не только в глубине Российской Федерации с помощью западных вооружений, западных данных со спутников, других методов наведения, которые Запад предоставляет, но и атакует объекты в зарубежных странах», – сказал Лавров по итогам заседания уставных органов ОДКБ.

Министр напомнил об атаках на газопровод «Турецкий поток» и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, основными акционерами которого выступают США и Казахстан.

Он добавил, что однажды поражению подвергся танкер компании ExxonMobil, однако западные страны предпочитают об этом умалчивать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об ударах киевского режима по критически важной энергетической инфраструктуре при поддержке Евросоюза.

В субботу замглавы МИД Александр Панкин обвинил ЕС во вредительстве собственной экономике из-за поощрения украинских атак на энергосистему.

В августе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал западные элиты выгодоприобретателями нападений на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.