Жителю Крыма запросили 22 года за съемку антироссийского фильма для Украины

Tекст: Ольга Иванова

Первые пять лет наказания прокурор просит назначить с отбыванием в тюрьме, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда. По версии следствия, Штормовой (до 2021 года носил имя Василий Лапоногов) установил контакт с представителем запрещенной в России террористической украинской организации «Атеш» и предложил снять фильм об агрессии российских военных в отношении мирных жителей.

В организации идею поддержали и пообещали помощь с продвижением картины. В титрах обвиняемый планировал указать, что фильм снят при поддержке этой структуры.

Съемки Штормовой проводил на мобильный телефон в Севастополе. В отношении него слушается дело об участии в террористической организации и госизмене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Крыма получил 29 лет колонии за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

Ранее гражданина России приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей на полуострове по заданию украинской разведки.