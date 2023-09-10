Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, сегодня она «экстренно объявила эвакуацию», хотя никакую эвакуацию не объявляла, членам участковых избирательных комиссий поступают звонки с ее голосом, что якобы украинские войска прорвали оборону, передает РИА «Новости». Катющенко предположила, что украинскую сторону просто злит, что выборы проходят спокойно, согласно плану и сегодня вечером будут подведены предварительные итоги.

По ее словам, явка на выборы депутатов заксобрания области 55,81%, на выборах в Мелитопольский горсовет составляет 43,93%.

Между тем зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, что один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было. По его словам, что целю атаки было запугать, чтобы люди не вышли на работу.

Зампред ЦИК также отметил, что в Херсонской области, в Геническе, «каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака», из-за чего избирком эвакуируется «из основного помещения в другое подвальное помещение».