В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях
Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.
По ее словам, сегодня она «экстренно объявила эвакуацию», хотя никакую эвакуацию не объявляла, членам участковых избирательных комиссий поступают звонки с ее голосом, что якобы украинские войска прорвали оборону, передает РИА «Новости». Катющенко предположила, что украинскую сторону просто злит, что выборы проходят спокойно, согласно плану и сегодня вечером будут подведены предварительные итоги.
По ее словам, явка на выборы депутатов заксобрания области 55,81%, на выборах в Мелитопольский горсовет составляет 43,93%.
Между тем зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, что один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было. По его словам, что целю атаки было запугать, чтобы люди не вышли на работу.
Зампред ЦИК также отметил, что в Херсонской области, в Геническе, «каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака», из-за чего избирком эвакуируется «из основного помещения в другое подвальное помещение».