    Газпрому грозит национализация в Сербии
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 октября 2025, 12:21 • Новости дня

    Актера Збруева экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского

    Актера Збруева экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Народного артиста Александра Збруева доставляли в НИИ Склифосовского ночью после появления проблем со здоровьем, сообщил президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств Марк Варшавер.

    Збруева доставили в больницу ночью с 8 на 9 октября из-за жалоб по урологической части, сказал Варшавер ТАСС.

    «Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович – замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья», – пояснил собеседник.

    Збруев продолжает работать в театре и задействован в нескольких постановках, несмотря на возраст и перенесенную госпитализацию.

    В сентябре Збруев сообщал, что перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» почувствовал себя нехорошо. От госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

    8 октября 2025, 14:44 • Новости дня
    Мишустин сообщил о росте агропрома России более чем на 50% за 10 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее десятилетие объем агропромышленного комплекса России увеличился более чем на 50%, а отрасль стала заметно технологичнее и конкурентоспособнее, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

    Мишустин сообщил о значительном росте отечественного агропромышленного комплекса на пленарном заседании выставки «Золотая осень», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что за десять лет агропром в России вырос более чем на 50%. По словам Мишустина, отрасль стала высокотехнологичной и конкурентоспособной, что позволило усилить позиции России на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали строить первые теплицы для выращивания бананов. Ученые улучшили рост пшеницы с помощью конкуренции грибов. В стране начали применять синхротрон для улучшения семян.

    8 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме заявил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса по украинскому урегулированию после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Рябков заявил, что значительная часть импульса, который был дан на саммите в Анкоридже для урегулирования ситуации на Украине, уже исчерпан, передает ТАСС.

    «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – заявил он, выступая в Госдуме.

    Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий стало результатом «деструктивной деятельности прежде всего европейцев», добавив, что Москва открыто сообщает об этом на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперты назвали встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была охарактеризована экспертами как теплая.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    8 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий

    В Петербурге сосед застрелил из карабина известного архитектора Супоницкого

    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в Петербурге застрелил из карабина соседа, известного архитектора Александра Супоницкого, провожавшего дочь в школу, а затем покончил с собой, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что два тела были обнаружены в доме на Кременчугской улице, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы СК России, погибшими оказались 49-летний и 73-летний мужчины.

    Предварительно установлено, что утром один из мужчин вышел провожать дочь в школу и встретил соседа у лифта. Сосед, имея при себе карабин, выстрелил в мужчину, после чего спустился в свою квартиру этажом ниже и совершил самоубийство.

    Источник агентства уточнил, что погибшим оказался известный архитектор Александр Супоницкий. Следственные органы возбудили уголовное дело и продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

    Александр Супоницкий – председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ. Он участвовал в проектировании станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы».

    Ранее глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб был застрелен во время охоты. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    8 октября 2025, 18:15 • Новости дня
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Певец-иноагент Покровский переоформил коттедж с бомбоубежищем на жену

    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье был найден загородный дом Максима Покровского (признан иноагентом) с бомбоубежищем, который в 2024 году мог быть переоформлен на его супругу.

    Загородная резиденция Максима Покровского была обнаружена в деревне Таблово Рузского района, передает RT. Согласно выпискам Росреестра, участок с бомбоубежищем, оставшимся от бывшей воинской части, певец приобрел еще в 2002 году. Впоследствии на участке появились большой дом, баня, терраса и другие постройки.

    По данным Росреестра, в январе 2024 года хозяин участка сменился на основании брачного договора. Юристы отмечают, что такая схема позволяет переоформить недвижимость на супругу без необходимости развода. Специалисты считают, что Покровский мог таким образом попытаться вывести активы из-под действия закона об иностранных агентах.

    Местные жители говорят, что дом стоит пустой уже несколько лет. По словам одной из соседок, на территории раньше жила собака и иногда приезжала мама Покровского, но в последнее время никто не появлялся.

    Эксперты отмечают, что законом пока не предусмотрены специальные ограничения на передачу недвижимости родственникам и третьим лицам для иностранных агентов. При этом обсуждается введение новых правил, которые позволят государству замораживать такие объекты или направлять доходы от их реализации на нужды государства.

    Максим Покровский уехал в США после начала спецоперации на Украине, выступал на проукраинских мероприятиях и критиковал власти России. Его включили в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* на 45 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в социальных сетях. Максим Покровский* подал жалобу в Верховный суд России на отказ исключить его из списка иноагентов.

    8 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Этот документ был заключен в 2000 году и ратифицирован в 2011-м, в его рамках Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны плутония, ранее предназначенного для оборонных целей, но признанного избыточным, передает ТАСС.

    Вместе с основным соглашением прекращается действие всех сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации материала путем облучения плутония в ядерных реакторах.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме, заявил, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения.

    Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход России из соглашения становится естественным шагом.

    Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламенту денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония.

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках.

    8 октября 2025, 16:51 • Новости дня
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами

    Эксперт Юшков: Планы ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами преследуют политические цели

    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС может использовать надуманные предлоги для блокирования балтийских торговых путей России, заявил газете ВЗГЛЯД энергетический эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал планы Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью. По его словам, Брюссель может пытаться обосновать запуск беспилотников с судов «теневого флота» для их последующего перехвата.

    «Европейские власти пытаются представить танкеры, перевозящие российскую нефть, незаконными, хотя на деле это не соответствует действительности. Никаких международных санкций в отношении их перемещения не существует», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Довод о несоблюдении судами решения о «потолке цен» несостоятелен, добавил эксперт, напомнив, что законодательство ЕС предусматривает для нарушителей лишь запрет на перевозку сырья в течение двух месяцев. Санкционный список, включающий около 400 танкеров, также не является убедительным аргументом.

    «Если судно или его собственник включены в такой перечень, это означает лишь запрет на оказание услуг в европейских портах: заход, заправку, ремонт. Речь идет об ограничениях для европейских компаний, тогда как сами танкеры сохраняют право свободного передвижения в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – пояснил Юшков.

    Эксперт допускает, что идея Еврокомиссии по контролю за «теневым флотом» связана с подозрениями Брюсселя в обходе ограничений. «Например, танкер с российской нефтью отключает транспондер и останавливается в море. После перекачки на другое судно сырье может быть выдано за норвежское или ближневосточное и доставлено в европейский порт», – пояснил аналитик.

    Не исключено, однако, что европейцы стремятся не отследить операции по перевалке, а найти «обоснование» для заявлений о запуске разведывательных БПЛА с танкеров. «Ранее европейские политики уже заявляли, что суда якобы целенаправленно повреждают донные кабели», – напомнил собеседник.

    «Таким образом, инициатива Урсулы фон дер Ляйен носит исключительно политический характер. Брюссель создает образ России как «глобальной угрозы», чтобы оправдать увеличение военных расходов без роста социального недовольства. Отсюда и страшилки о танкерах, которые «рвут кабели», «загрязняют среду» или «ведут разведку», – перечислил Юшков.

    Однако сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для Москвы. «В конечном счете эти надуманные предлоги и бредни могут быть использованы ЕС для попытки перекрыть Балтийское море для танкеров «теневого флота», осуществляющих вывоз российской нефти», – заключил аналитик.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С таким заявлением она выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели Еврокомиссия представит программу военной готовности «Европа-2030». Она будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch) и противодроновой защиты («стена дронов»).

    «В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов: от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», – цитирует еврочиновницу ТАСС.

    Напомним, проект фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» не получил широкой поддержки в ЕС. Как сообщало издание Politico, «камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.

    «Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Глава ЕК также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка».

    8 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики

    Пашинян объявил о создании основанной на мире Четвертой республики

    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда работают над созданием Четвертой республики, основой которой станет мир.

    По его словам, предыдущая, Третья республика, возникла в результате конфликта, тогда как новая Армения строится на принципах мирного сосуществования. Пашинян подчеркнул: «Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире», передает ТАСС.

    Глава правительства отметил, что в истории Третьей республики результаты всех выборов были сомнительными, но в будущей Четвертой республике, по его утверждению, фальсификаций не будет. Он напомнил, что если его команда одержит победу на парламентских выборах 2026 года, то инициирует принятие новой конституции и официальное провозглашение новой республики.

    В армянской исторической традиции первой республикой считается государство 1918-1920 годов, второй – советский период до 1991 года, а нынешняя Армения – Третья республика. Между тем, оппозиция Армении уже выступила с критикой инициативы Пашиняна, заявив, что на самом деле он создает не Четвертую республику, а вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции.

    Ранее Пашинян подчеркнул, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении.

    8 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.

    Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

    Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

    Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.

    8 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за предписания Роскомнадзора выпущенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым пришлось удалить из-за обнаруженных признаков ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что удалила интервью с музыкантом и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым с платформы YouTube после получения предписания Роскомнадзора. По словам Собчак, ведомство обнаружило в выпуске признаки ЛГБТ-пропаганды.

    «Ну что, дорогие зрители «Осторожно: Собчак». Мы вынуждены удалить выпуск с ютуба с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки ЛГБТ-пропаганды», – написала Собчак.

    В своем сообщении Собчак выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и принесла извинения как герою интервью, так и зрителям за необходимость удаления публикации. Интервью было удалено с YouTube в соответствии с действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с требованием взыскать с Ксении Собчак плату за жилье и коммунальные услуги по трем искам.

    9 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Местонахождение источника сигнала телефона главы семьи Усольцевых, пропавших в труднодоступном районе Красноярского края, установлено, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Специалистам удалось установить координаты источника радиосигнала с помощью высокотехнологичной техники и участия картографов поискового отряда «ЛизаАлерт».

    В ведомстве уточнили, что речь идет о сигнале от выключенного телефона, который последний раз был зафиксирован 28 сентября – в день исчезновения семьи Усольцевых. Примерное местоположение устройства удалось вычислить вечером 8 октября с помощью специального оборудования.

    Поиски сейчас сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. На месте работают заместитель руководителя управления СК Александр Зюбанов, следователи и криминалисты как краевого, так и федерального уровня.

    Ранее в автомобиле пропавшей семьи в Красноярском крае нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло. В районе поселка Кутурчин продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых.

    Семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, пропала в ходе турпохода в районе Минской петли.

    Туристы видели пропавшую семью на маршруте к вершине горы Буратинка.

    8 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США

    Политолог Хейфец: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США

    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время кратно возросли. На этом фоне подписание президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро декрета о вступлении в силу стратегического договора с Россией – «форма реакции» на обострение ситуации в регионе, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец.

    «США в 2019 году еще при первом президентском сроке Дональда Трампа пригрозили Венесуэле интервенцией. Тогда в Каракас прибыли российские военные во главе с генерал-полковником, как сообщалось, для планового техобслуживания поставленной ранее техники», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    «Американцы голову сломали, гадая, приехали ли специалисты с тем, чтобы руководить военной операцией в случае боевых действий. Москва же настаивала, что это плановая поездка», – добавил собеседник. Он допускает, что подписание Николасом Мадуро декрета о вступлении в силу стратегического договора с Россией, который может предусматривать взаимную помощь, – «форма реакции» на обострение ситуации в регионе. «Соглашение несколько охладит горячие головы в Белом доме, которые выступают с идеями операций», – считает эксперт.

    Хейфец указал, что американские вооруженные силы на протяжении месяца наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, заявляя, что они «принадлежат наркоторговцам». При этом каких-либо доказательств этому фактически нет. Между тем политолог усомнился в том, что стратегическое партнерство Москвы и Каракаса будет использовано как противовес в свете рассуждений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

    «Для работы с таким оружием нужны американские военнослужащие и электронные карты местности. В этом заключается риск перехода к новому витку эскалации. Похожая ситуация, скажем, с российскими «Калибрами»: если бы Россия решила передать их Венесуэле, то только с военными. Не думаю, что сейчас этот вопрос рассматривается в Кремле», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, опасность непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время кратно выросла, но окончательное решение пока не принято, продолжил спикер. «Американцы по-прежнему продолжают использовать военный фактор как способ давления на Каракас, добиваясь от венесуэльского правительства ряда уступок. Тактика Вашингтона – сначала запугать того, с кем собираешься вести переговоры, а потом выдать минимальное продвижение за свой великолепный успех», – пояснил Хейфец.

    По его мнению, одна из целей Белого дома – минимизировать присутствие Китая. «Штаты хотят, чтобы у власти в Венесуэле не просто не было Мадуро, а стояло проамериканское правительство. Это необходимо США для того, чтобы обеспечить свою стратегическую безопасность в регионе и увеличить экономические возможности», – детализировал аналитик.

    «Поэтому американцы давят на Каракас. Если они начнут военные действия и если сочтут, что венесуэльская армия проявила недостаточное сопротивление, тогда могут попытаться реализовать вариант свержения президента. Пока до этого американская сторона не доходит, хотя ситуация постепенно приближается к этой грани», – заключил эксперт.

    Ранее Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения лидер Боливарианской республики подчеркнул, что подписание было приурочено к дню рождения Владимира Путина. Президент Венесуэлы заверил, что Каракас намерен выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран договорились о заключении стратегического партнерства на встрече 7 мая в Кремле. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму.

    «Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности. Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений», – говорится в документе.

    Напомним, в последнее время обострилась ситуация в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Вашингтон объявил войну наркокартелям. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. С сентября 2025 года американские ВМС наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам.

    Белый дом официально заявляет, что президент Боливарианской республики по совместительству является лидером картеля Los Soles, который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на рынок Штатов. За его поимку Вашингтон назначил награду в 50 млн долларов.

    Газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений. Источники телеканала NBC заявляют, что американские военные разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, способен ли глава Белого дома решиться на военную операцию против Каракаса, как она может выглядеть и какие будет иметь последствия.

    8 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда

    Глава Немецкого совета Нимайер извинился по-русски за блокаду Ленинграда

    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    @ Владимир Целик/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил на Петербургском международном газовом форуме и публично по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», – заявил он с трибуны форума.

    Политик отметил, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают, как две мировые войны оставили глубокий след в отношениях между странами. Он также подчеркнул, что, вспоминая о блокаде Ленинграда, склоняет голову перед погибшими и добавил, что немцы не хотят когда-либо повторения подобных трагедий.

    Слова Нимайера вызвали одобрение и были встречены аплодисментами присутствующих.

    Ранее в феврале российский МИД потребовал от Германии расширить немецкие компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

    В марте 2024 года Россия потребовала от германской стороны официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    В МИД России заявили, что Отказ ФРГ признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом продиктован конъюнктурой.

    8 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова

    Куйбышевский суд Петербурга назначил заседание по делу Бориса Гребенщикова

    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Дело об административном правонарушении по статье о нарушении порядка деятельности иноагента возбудили в отношении музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом).

    Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента в отношении рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом), передает ТАСС.

    Музыканта обвиняют по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности лица, признанного иноагентом.

    Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, судебное заседание по делу назначено, а сам Гребенщиков вину не признает. В материалах дела содержится письмо Роскомнадзора от 19 августа, в котором говорится, что Гребенщиков выложил материал на YouTube без отметки об иноагентском статусе или связи публикации с деятельностью иностранного агента.

    Напомним, Гребенщиков был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это значит для музыканта.

    Минюст отмечал, что музыкант проводил концерты за рубежом для оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции и получал поддержку из иностранных источников. Также указывалось, что он проживает за пределами России.

    9 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, назвав их инструментом пропаганды «российского империализма».

    Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

    Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

    В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

    Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

    В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленскому сложнее отменить русофобию, чем отказаться от Донбасса.

    8 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    Медведев заявил о вечной памяти подвига военных КНДР в Курской области
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Американского дипломата уволили из-за романа с китайской коммунисткой
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

