Патрушев назвал слова Сикорского о величии Польши нездоровыми амбициями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заявления польского руководства о создании «санитарного кордона» вокруг России и восстановлении величия Варшавы говорят о нездоровых амбициях, указал Патрушев, передает ТАСС.

«Сегодня Сикорский и другие представители польской верхушки говорят о том, что они, дескать, восстанавливают польское величие. На деле же они восстанавливают нездоровые амбиции, объявляя о планах возродить «Польшу от моря до моря», создать «санитарный кордон» против России и оградить Европу от мифической «российской угрозы», – заявил помощник президента.

Патрушев подчеркнул, что власти Польши растаптывают память об освобождении страны от нацистов советскими войсками. Он назвал дилетантскими слова Сикорского о военном превосходстве над Россией. По его мнению, министр не осознает, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России не используют весь свой потенциал.

В случае прямого столкновения Россия задействует все имеющиеся силы, добавил Патрушев. Он резюмировал, что при таком сценарии польская государственность прекратит существование за два-три дня.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае конфликта.

Ранее дипломат обвинила польского министра в работе против национальных интересов своей страны.

В прошлом году глава МИД Польши допустил введение новых дипломатических мер против Москвы из-за якобы гибридной войны.