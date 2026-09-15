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Китайская Ubtech запустила первый в мире завод человекоподобных роботов
Ubtech открыла в Гуанси завод на десять тысяч человекоподобных роботов в год
Компания Ubtech официально открыла в Лючжоу первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов, плановая мощность которого превышает десять тысяч единиц в год.
Ubtech представила первый в мире интеллектуальный завод гуманоидных роботов с плановой мощностью на уровне десятков тысяч единиц. Предприятие официально начало работу 12 сентября в Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает РИА «Новости».
Плановая годовая мощность превышает десять тысяч роботов, что, по оценке компании, означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. Производство практически полностью автоматизировано: на заводе используются роботы, выполняющие часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Площадь предприятия составляет 14 тыс. кв. метров.
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