Airbus заключил соглашение с UBTech Robotics о поставке гуманоидных роботов

SCMP: Airbus приобрёл у китайской UBTech андроидов для производства самолётов

Tекст: Мария Иванова

Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение о поставке своих роботов-гуманоидов авиационному гиганту Airbus, сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, речь идет о модели Walker S2, которую Airbus приобрела для совместного изучения возможностей применения робототехники в авиастроении, отмечает ТАСС.

Робот Walker S2, представленный в июле прошлого года, имеет высоту около 1,76 метра, оснащен многофункциональными манипуляторами и системой машинного зрения, что позволяет ему передвигаться по принципу человека и анализировать пространство вокруг. Благодаря системе искусственного интеллекта Co-Agent, андроид способен самостоятельно заменять батареи, обеспечивая себе круглосуточную работу. Он может переносить предметы весом до 15 кг.

Ранее аналогичные роботы уже были приобретены автопроизводителем BYD, производителем электроники Foxconn, а компания Texas Instruments тестировала их для своих нужд.

SCMP подчеркивает, что серия крупных сделок с ведущими компаниями подтверждает стремление Китая занять лидирующие позиции в мировой робототехнике и быстрее, чем зарубежные конкуренты, запустить коммерческое внедрение человекоподобных роботов.

