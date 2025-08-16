В Китае начали разработку суррогатного робота для помощи бездетным парам

Tекст: Ирма Каплан

Разработкой первого в мире гуманоида для вынашивания ребенка занимается доктор Чжан Цифэн, основатель компании Kaiwa Technology, доктор философи Наньянского технологического университета в Сингапуре. Устройство, которое он представляет, не просто инкубатор, а гуманоид, способный воспроизвести весь процесс от зачатия до родов, пишет портал Biz.chosun.

Искусственная матка позволяет гуманоиду вынашивать плод в течение 10 месяцев и рожать.

Чжан Цифэн сообщил, что технология искусственной матки уже на «зрелой стадии» и теперь ее необходимо имплантировать в брюшную полость робота, «чтобы реальный человек и робот могли взаимодействовать для достижения беременности».

Что касается этических и правовых вопросов, он сказал, что были проведены дискуссии с властями провинции Гуандун и предоставлены соответствующие предложения в ходе обсуждения этических норм и законодательства.

«Я инициировал разработку, чтобы решить проблему сокращения численности населения. Хотя коммерческое суррогатное материнство считается незаконным, я хочу удовлетворить спрос тех, кто не хочет вступать в брак, но хочет иметь детей», – говорил профессор в интервью в сентябре 2024 года.

