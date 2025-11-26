Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей

Tекст: Ольга Иванова

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда, сообщает ТАСС. Согласно новым поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей в месяц. Повышение утверждено поправками в статью 1 федерального закона, регулирующего минимальную оплату труда в России.

На сегодняшний день, как уточняют законодатели, минимальный размер оплаты установлен на уровне 22 440 рублей в месяц и будет действовать до конца 2025 года. Повышение МРОТ, по данным авторов инициативы, позитивно скажется на доходах примерно 4,6 млн российских работников.

Разработчики законопроекта считают, что увеличение размера минимальной оплаты труда поможет стимулировать рост заработных плат в стране и повысит уровень жизни населения. Теперь инициатива должна поступить на подпись президенту.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.



