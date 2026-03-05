Аэропорт Бен-Гурион принял первые эвакуационные рейсы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В рамках специальной операции «Крылья льва» в страну прибыли два борта из Афин и Рима, передает РИА «Новости».

Национальный перевозчик El Al запланировал на четверг прибытие девяти лайнеров из европейских столиц с интервалом в два часа.

Представительница пресс-службы аэропорта Лиза Двир пояснила, что речь идет о возвращении граждан Израиля на родину.

Возможность возобновления вылетов для иностранцев рассмотрят на следующей неделе.

Прием воздушных судов проходит в условиях ракетной опасности. В момент подлета рейса из Тбилиси в Тель-Авиве сработала сирена, вынудившая пилотов развернуть машину и кружить над Средиземным морем.

В окрестностях Тель-Авива раздались сирены воздушной тревоги из-за нового ракетного обстрела. Пограничная служба сообщила об эвакуации группы россиян из исламской республики в Азербайджан.