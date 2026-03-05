  • Новость часаАзербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 12:19 • Новости дня

    Аэропорт Бен-Гурион принял первые эвакуационные рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главная израильская воздушная гавань в четверг впервые с агрессии против Ирана приняла самолеты с возвращающимися гражданами.

    В рамках специальной операции «Крылья льва» в страну прибыли два борта из Афин и Рима, передает РИА «Новости».

    Национальный перевозчик El Al запланировал на четверг прибытие девяти лайнеров из европейских столиц с интервалом в два часа.

    Представительница пресс-службы аэропорта Лиза Двир пояснила, что речь идет о возвращении граждан Израиля на родину.

    Возможность возобновления вылетов для иностранцев рассмотрят на следующей неделе.

    Прием воздушных судов проходит в условиях ракетной опасности. В момент подлета рейса из Тбилиси в Тель-Авиве сработала сирена, вынудившая пилотов развернуть машину и кружить над Средиземным морем.

    В окрестностях Тель-Авива раздались сирены воздушной тревоги из-за нового ракетного обстрела. Пограничная служба сообщила об эвакуации группы россиян из исламской республики в Азербайджан.

    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану

    Армия Израиля нанесла удары по военным объектам Ирана в Тегеране

    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля атаковала военные объекты в Тегеране, нанеся удары по инфраструктурам, связанным с иранским режимом.

    Израильские военные начали новую масштабную волну атак по военным объектам в столице Ирана, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба армии Израиля сообщила о проведении ударов по различным инфраструктурам, принадлежащим властям Ирана, по всему Тегерану.

    В официальном заявлении отмечается, что силы ЦАХАЛ начали масштабную волну атак по инфраструктурам... режима Ирана по всему Тегерану.

    Ранее армия обороны Израиля нанесла одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

    Израильская авиация поразила объект в Исфахане, который связан с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Иранский военный чиновник пригрозил ударом по атомному реактору в Димоне, если коалиция США и Израиля не откажется от планов свержения властей в Иране.

    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    5 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Иран заявил об уважении к соседям
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился в соцсети к руководству соседних стран с объяснением того, что действия республики являются вынужденными и оборонительными, так как Иран вынужден защищаться от агрессии США и Израиля.

    «Ваши Величества, уважаемые главы дружественных государств и соседних стран, мы стремились дипломатическим путем предотвратить войну, но американо-сионистская военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его стран», – написал он в соцсети Х.

    Пезешкиан ранее заявлял, что убийство предводителя исламской нации аятоллы Али Хаменеи – это «открытый вызов и объявление войны против мусульман, особенно шиитов, во всех уголках мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан пообещал отомстить за гибель Хаменеи. Матвиенко назвала убийство Хаменеи нарушением международного права. Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    5 марта 2026, 04:27 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в городе Димоне, если американо-израильская коалиция не откажется от планов свергнуть режим в Иране.

    «Иранский военный чиновник предупредил, что если США и Израиль будут добиваться смены режима в Иране, Тегеран нанесет удар по ядерному реактору в Димоне на оккупированной территории», – сообщило агентство ISNA.

    Напомним, в результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие последствия рассчитывает  Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    5 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сведения из американских и израильских СМИ о начале наземной операции против Ирана, в которой участвуют курды, иранские СМИ назвали ложными.

    «Американские СМИ, включая Fox News, несколько минут назад заявили, что тысячи членов курдских группировок проникают в Иран через границы Ирака. Источник в службах безопасности опроверг эту информацию и заявил: «После того, как Америка и Израиль не достигли своих целей на местах, они пытаются сломить дух сопротивления нашего народа с помощью психологических операций», – сказано в сообщении агентства Tasnim.

    По словам источника, в провинции Илам, что идет вдоль границы с Ираком безопасно, силы обороны в полной мере защищают территорию и границы Ирана.

    «Не беспокойтесь о психологических уловках противника и следите за новостями из надежных СМИ», – посоветовал источник агентства.

    В свою очередь, репортеры Tasnim назвали «абсолютной ложью» слова зарубежных СМИ об атаках курдов на Иран. Журналисты в трех провинциях Илам, Керманшах и Западный Азербайджан заявили, что до настоящего момента все новости американских Fox News и Axios о проникновении курдов на территорию Ирана –  ложь.

    Напомним, израильский телеканал i24News со ссылкой на американские СМИ сообщил о начале наземной операции курдов в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками. В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране.

    4 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    @ Пресс-служба Росатома/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» зафиксированы взрывы, что вызывает опасения из-за риска серьезных последствий при повреждении объекта, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Буквально в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» фиксируются взрывы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости». Он выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, где рассматривался вопрос о гарантиях в рамках ДНЯО с Ираном.

    По словам Ульянова, «особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что возможное нарушение целостности этого ядерного объекта может привести к катастрофическим последствиям.

    Российский дипломат выразил надежду, что власти США и Израиля осознают возможные последствия своих действий вблизи атомной станции. Ульянов также напомнил, что подобные угрозы требуют особого внимания со стороны международного сообщества и МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 февраля Росатом заявил, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки Израиля и США на Иран.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в городе Бушер, где строится атомная станция при участии России. Позже глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что наличие у Ирана и других стран Ближнего Востока действующих атомных электростанций и исследовательских реакторов увеличивает риски для ядерной безопасности.

    4 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    В Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера

    Совет экспертов Ирана начал процедуру избрания нового руководителя республики

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране началась процедура выбора нового верховного лидера Ирана, окончательное решение о преемнике объявит секретариат Совета экспертов.

    Член совета Махмуд Раджаби подтвердил начало работы по определению преемника, передает ТАСС.

    «Процесс [выбора] лидера революции начался, и окончательная новость будет объявлена через секретариат Совета экспертов», – приводит агентство слова чиновника.

    Данный консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Статья 111 Конституции страны обязывает экспертов в кратчайшие сроки представить нового лидера в случае смерти, отставки или смещения действующего главы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подтвердил начало конституционной процедуры по выбору преемника.

    Американские СМИ назвали сына погибшего аятоллы Моджтабу Хаменеи явным фаворитом гонки.

    4 марта 2026, 13:34 • Новости дня
    Иракские силовики попали под смертельный авиаудар в пустыне

    При авианалете в иракской провинции Кербела погиб сотрудник сил безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Во время поисковой операции в пустынной зоне между Кербелой и Эн-Наджафом авиаудар по иракским силовикам унес жизнь одного бойца и ранил двоих.

    Инцидент произошел в центральной части страны на стыке регионов Кербела и Эн-Наджаф, передает ТАСС. Командование подтвердило факт нападения на служащих во время выполнения ими служебных задач.

    «Подразделения оперативного командования в Кербеле подверглись авиаудару и обстрелу во время проведения поисковой операции в пустынной местности между Кербелой и Эн-Наджафом. В результате погиб один боец, двое получили ранения», – цитирует заявление портал Shafaq News.

    Ранее в среду сообщалось, что при атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

    ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» ударили по офису оборонного гиганта Israel Aerospace Industries

    «Хезболла» заявила об атаке БПЛА на штаб-квартиру Israel Aerospace Industries

    Tекст: Мария Иванова

    Ударные беспилотники «Хезболлы» атаковали штаб-квартиру оборонного концерна Israel Aerospace Industries в Лоде в ответ на удары по ливанским городам и селам.

    Вооруженное крыло организации сообщило о нападении на административный центр Israel Aerospace Industries, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в Telegram, говорится, что операция стала местью за удары по населенным пунктам республики.

    «Исламское сопротивление применило ударные беспилотники при нападении на штаб-квартиру компании Israel Aerospace Industries в ответ на израильскую агрессию против десятков ливанских городов и селений», – говорится в тексте коммюнике.

    В городе Лод находятся производственные мощности и руководство ведущего оборонного концерна страны. На данный момент израильское командование официально не подтверждало информацию о прилетах дронов по этому стратегическому объекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля заявила о намерении атаковать подземные цеха по производству беспилотников «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Ливанское движение ранее нанесло ракетный удар по комплексу оборонной компании ATA Defense Industries в городе Сахнин.

    4 марта 2026, 12:32 • Новости дня
    Израиль разбомбил завод по производству баллистических ракет в Иране

    ЦАХАЛ атаковал объект для выпуска ракет «Гадр» в Исфахане

    Tекст: Мария Иванова

    Во время ночного удара по Ирану израильская авиация поразила объект в Исфахане, связанный с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по иранской территории, передает ТАСС. Военные сообщили, что целью стали объекты, задействованные в ракетной программе Тегерана.

    «В ходе масштабной серии ударов в ночь на 4 марта были атакованы десятки объектов иранского режима на всей территории Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Представители ЦАХАЛ уточнили, что среди пораженных целей оказался завод в Исфахане. Это предприятие использовалось для производства, складирования и запуска баллистических ракет, в том числе моделей «Гадр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

    ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.

    5 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможных переговоров США с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе обратился в Белый дом за разъяснениями после того, как стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа, возможно, общаются с иранской стороной.

    «Источники сообщили, что израильская разведка получила на этой неделе информацию, которая вызвала подозрения в том, что между Ираном и администрацией Трампа имело место некое общение по поводу прекращения огня», – пишет портал Axios.

    Обращение Нетаньяху свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США будут добиваться прекращения огня до достижения всех военных целей Израиля, отметили в материале.

    В понедельник Нетаньяху позвонил представителям Белого дома и спросил, имели ли место подобные переговоры или обмен сообщениями.

    «Белый дом сообщил Биби [как зовет Нетаньяху Трамп], что администрация Трампа не общается с иранцами за его спиной», – сказал один источник.

    Американский чиновник заявил, что американская сторона тесно общается с Израилем и не ведет никаких переговоров с иранцами.

    Несколько источников портала сообщили, что иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили.

    «Мы восприняли эти сообщения как чушь», – сказал американский чиновник Axios.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории. Axios узнал, что  нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу. В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    5 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Иранские дроны атаковали топливные резервуары израильской авиабазы

    Армия Ирана сообщила об ударе беспилотниками по израильской авиабазе Рамат-Давид

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько беспилотников Aresh, запущенных из Ирана, поразили топливные резервуары на израильской авиабазе «Рамат-Давид».

    Подразделения иранской армии нанесли удар по инфраструктуре израильской авиабазы «Рамат-Давид», целью которого стали резервуары с горючим, передает РИА «Новости».

    В Тегеране уточнили, что для выполнения боевой задачи использовались беспилотные аппараты.

    «Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», – гласит заявление военных, опубликованное местной гостелерадиокомпанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид.

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Кто станет новым лидером Ирана

    В Иране идет процесс выбора нового верховного лидера. По информации западной прессы, одним из вероятных преемников погибшего Али Хаменеи является его второй сын Моджтаба. В экспертном сообществе отмечают, что наследник прослыл консерватором, но при этом остается молодой и амбициозной фигурой. Какие факторы сыграют решающую роль в выборе верховного лидера Ирана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

