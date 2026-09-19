Российские войска нанесли удары по логистике и судам обеспечения ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием беспилотников по логистическим центрам, портам и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Также атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры.

В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», расположенный в 41 километре к западу от Киева. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

В Одесской области удару подверглась понтонная переправа через реку Днестр, которая служила для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем были атакованы два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками два сухогруза с военным имуществом для украинской армии. В начале месяца Вооруженные силы России нанесли удары по четырем судам в портах Черноморск и Одесса. Днем ранее высокоточное оружие поразило логистический центр в Киевской области.