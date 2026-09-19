PBS сообщил о провале попыток США получить контроль над Гренландией

PBS сообщил о подписании соглашения между США и Данией по Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон не получит контроль над арктическим островом в рамках нового соглашения с Данией и Гренландией, сообщает «Царьград». Журналист PBS Ник Шифрин, ссылаясь на источники в американском Госдепартаменте, отметил, что США сохранят постоянное военное присутствие на территории, однако размещение баз будет разрешено исключительно для государств Североатлантического альянса.

«США не будут переданы какие-либо территории», – подчеркнул журналист в своей публикации в социальной сети X. Также документ предусматривает введение механизма контроля за иностранными инвестициями.

Несмотря на расширение военного сотрудничества, население острова сохранит право самостоятельно определять свое политическое будущее. Таким образом, соглашение фиксирует статус-кво в вопросах суверенитета Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Дании подготовили к подписанию новый стратегический документ по безопасности острова.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность передачи этой территории.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал исторической ошибкой возвращение контроля над Гренландией датской стороне.