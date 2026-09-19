Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
PBS сообщил о провале попыток США получить контроль над Гренландией
PBS сообщил о подписании соглашения между США и Данией по Гренландии
Соединенные Штаты Америки не получат контроль над арктическим островом в рамках соглашения с Данией и Гренландией. Об этом сообщил журналист PBS Ник Шифрин, ссылаясь на источник в Госдепартаменте и других осведомленных лиц.
Вашингтон не получит контроль над арктическим островом в рамках нового соглашения с Данией и Гренландией, сообщает «Царьград». Журналист PBS Ник Шифрин, ссылаясь на источники в американском Госдепартаменте, отметил, что США сохранят постоянное военное присутствие на территории, однако размещение баз будет разрешено исключительно для государств Североатлантического альянса.
«США не будут переданы какие-либо территории», – подчеркнул журналист в своей публикации в социальной сети X. Также документ предусматривает введение механизма контроля за иностранными инвестициями.
Несмотря на расширение военного сотрудничества, население острова сохранит право самостоятельно определять свое политическое будущее. Таким образом, соглашение фиксирует статус-кво в вопросах суверенитета Гренландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Дании подготовили к подписанию новый стратегический документ по безопасности острова.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность передачи этой территории.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал исторической ошибкой возвращение контроля над Гренландией датской стороне.