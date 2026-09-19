Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Директором ВПП ООН стал американец
Бывший заместитель министра США возглавил продовольственную программу ООН
Бывший заместитель министра сельского хозяйства США Люк Линдберг официально занял пост исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН.
О кадровых перестановках сообщила председатель исполнительного совета организации Карла Баррозу Карнейру, передает РИА «Новости».
«Я поздравляю Люка Линдберга с назначением на должность исполнительного директора ВПП и желаю ему успехов в работе. Совместное решение проблемы голода в мире никогда не было столь срочным, как сейчас», – заявила она.
Новый руководитель сменит Синди Маккейн, которая покинула должность по состоянию здоровья в мае этого года. Решение о назначении приняли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава профильной сельскохозяйственной организации Цюй Дунъюем после специальных консультаций в Риме.
С прошлого года новый руководитель работал в американском министерстве сельского хозяйства. Представители Соединенных Штатов бессменно возглавляют базирующуюся в Риме структуру с 1982 года. Сейчас ведомство помогает более чем 100 млн человек в 83 странах на фоне острой нехватки продовольствия у 266 млн жителей планеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП ООН Карл Скау заявил о вынужденном изъятии продовольствия у голодающих ради спасения умирающих.
Представитель ФАО ООН Олег Кобяков предсказал рост числа голодающих в мире до 520 млн человек к 2030 году.
Эксперты Всемирной продовольственной программы спрогнозировали острую нехватку еды для 49 млн человек из-за природного явления Эль-Ниньо.