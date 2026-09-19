Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока»
Глава РФПИ Дмитриев допустил совместное с АдГ восстановление «Северного потока»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность сотрудничества с партией «Альтернатива для Германии» ради восстановления работоспособности разрушенного газопровода «Северный поток».
Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность совместной работы с партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток», передает ТАСС.
«Мекленбург – Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией «Альтернатива для Германии» вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». Снижение счетов за электроэнергию, создание новых рабочих мест и более высокий экономический рост», – написал он в соцсети.
Дмитриев также добавил, что немецкой энергетике и промышленности нужно прекратить самоубийство.
Напомним, 26 сентября 2022 года произошли беспрецедентные разрушения на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», сроки восстановления остальных пока неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым для обсуждения перезапуска трубопроводов.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.
Представители политического объединения включили пункт о реанимации балтийского энергетического маршрута в проект своей правительственной программы.