Россия пообещала наказать виновных в подрыве «Северных потоков»

Tекст: Денис Тельманов

Все виновные в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и наказаны, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на попытки западных стран блокировать независимое международное расследование, правда о произошедшем обязательно станет известна.

Полянский подчеркнул, что эффективные расследования, проведенные Данией и Швецией, не дали результата, а власти Германии продолжают уклоняться от предоставления информации Совету Безопасности и международному сообществу, что провоцирует распространение неправдоподобных версий в СМИ.

Он напомнил, что взрывы на магистралях в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года и создали серьезные угрозы для международной безопасности.

Российская сторона завела уголовное дело по факту международного терроризма, однако сроки восстановления газопроводов пока определить невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий для провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

Страны НАТО усилили военное присутствие в Балтийском море, что создало дополнительные вызовы для российских инфраструктурных проектов.

Власти Германии решили окончательно закрыть проект «Северные потоки» и распространить на него санкции Евросоюза, несмотря на техническую возможность восстановления газопроводов.