Минобороны ФРГ опровергло сообщения о закупке F-35 у США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA со ссылкой на источники в ведомстве, такая инициатива в настоящее время не рассматривается, передает ТАСС.

«В настоящее время планов о дополнительной закупке F-35 нет», – заявили в министерстве.

В понедельник журнал Der Spiegel сообщил, что Германия планирует закупить дополнительные истребители для соответствия новым требованиям НАТО. ФРГ намерена приобрести у США еще 15 самолетов-истребителей F-35. Сумма контракта составит около 2,5 млрд евро.