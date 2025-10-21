С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Минобороны ФРГ опровергло сообщения о закупке F-35 у США
Министерство обороны Германии опровергло сообщения о планах приобрести у Соединенных Штатов дополнительные 15 истребителей F-35, сообщили СМИ.
Как пишет DPA со ссылкой на источники в ведомстве, такая инициатива в настоящее время не рассматривается, передает ТАСС.
«В настоящее время планов о дополнительной закупке F-35 нет», – заявили в министерстве.
В понедельник журнал Der Spiegel сообщил, что Германия планирует закупить дополнительные истребители для соответствия новым требованиям НАТО. ФРГ намерена приобрести у США еще 15 самолетов-истребителей F-35. Сумма контракта составит около 2,5 млрд евро.