Опрос показал рекордное недовольство граждан работой правительства Германии
Доля жителей Германии, выразивших недовольство работой правительства, достигла рекордных 70%, а рейтинг канцлера снизился до 23%, свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного институтом INSA для немецкой газеты Bild.
Поддержка правительства Германии достигла рекордно низкого уровня: 70% жителей страны выражают недовольство работой черно-красной коалиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса института INSA, проведенного для немецкого издания Bild. Опрос проходил 4 и 5 декабря среди 1005 жителей Германии.
«Лишь 21% довольны работой правительства – это абсолютный антирекорд», – говорится в публикации.
Отдельно подчеркивается снижение личного рейтинга канцлера Германии. Как сообщает Bild, негативно оценивают деятельность Мерца 68% респондентов, что на 4 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе, проведенном в конце ноября. Доля тех, кто положительно относится к канцлеру, сократилась до 23%, что на 2 процентных пункта ниже ноябрьских данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных городах Германии прошли массовые демонстрации школьников против нового закона о модернизации военной службы.
Бундестаг Германии принял закон, который обязывает всех юношей, родившихся после первого января 2008 года, проходить медосмотр и заполнять анкету о службе в армии с 2027 года.