Немецкая полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса

Tекст: Денис Тельманов

Власти ФРГ, передает РИА «Новости», сообщили о задержании группы, занимавшейся сбытом поддельных картин известных мастеров, в том числе Питера Пауля Рубенса, Рембрандта ван Рейна и Пикассо. Специалисты по розыску произведений искусства и прокуратура города Амберг изъяли двадцать работ, которые продавались под именами этих художников.

Обыски прошли не только в нескольких немецких городах, включая Берлин, Дрезден и Мюнхен, но также в ряде кантонов Швейцарии и в Лихтенштейне. По информации полиции, участники группы пытались реализовать подделки по цене от четырехсот тысяч до четырнадцати миллионов евро. Пока неизвестно, удалось ли им продать хотя бы одну работу.

В группу входили одиннадцать человек. Ключевой подозреваемый – 77-летний гражданин Германии. В поле зрения полиции он попал после того, как попытался выставить на рынок две предполагаемые картины Пикассо. Одна из них относилась к серии «Дора Маар».

Следственные действия показали, что подозреваемый также хотел продать подделку известной картины Рембрандта ван Рейна «Staalmeesters» за 120 млн франков – при том, что оригинал уже хранится в коллекции амстердамского музея Рейксмузеум. Позднее установили, что копия принадлежала 84-летней гражданке Швейцарии, которая также сейчас под следствием.

