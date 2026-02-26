  • Новость часаУкраина начала импортировать американский СПГ через Литву
    США обозначили угрозу с воздуха в будущем
    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны
    Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс
    Астрономы забили тревогу из-за миллиона спутников SpaceX
    ФСБ предотвратила в Петербурге покушение на высокопоставленного военного
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня

    Эксперты объяснили стратегическую важность Арктики для России

    Губернатор Мурманской области Чибис: Арктика – новый космос для России

    Эксперты объяснили стратегическую важность Арктики для России
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Арктика экономически и стратегически важна для России. Особого внимания требуют Севморпуть, строительство газовозов и забота о местном населении, сказали газете ВЗГЛЯД участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Курс на Север: стратегические приоритеты развития Арктической зоны России».

    «В России 28 февраля отмечается День Арктики. Этот регион – новый космос, развитие которого важно с точки зрения национальной безопасности, геополитики, добычи ресурсов. Поэтому президент Владимир Путин уделяет огромное внимание этому направлению», – сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

    «В высокой степени готовности находится стратегия развития Арктики до 2050 года, формируется комплексный проект Трансарктического транспортного коридора. Наша задача – консолидировать управленческие и финансовые ресурсы по развитию макрорегиона», – добавил он.

    «Усилия последних лет привели к миграционному приросту населения в Арктике. Основана крупнейшая в мире особая экономическая зона, реализовано более тысячи инвестиционных проектов на 2,7 трлн рублей заявленных инвестиций. Создано более 21 тыс. рабочих мест», – рассказал Максим Данькин, гендиректор «Проектного офиса развития Арктики».

    Он отметил приоритетность развития Северного морского пути (СМП). «Арктика дает 6,2% ВВП России – это более 10% экспорта. Доходы бюджетов регионов за пять лет выросли на 69% – до 1,5 трлн рублей, а зарплаты – на 54%. Уже 23 тыс. семей получили льготную ипотеку, развивается проект «Арктический гектар». Для поддержки коренных народов запущена программа «Дети Арктики», – указал спикер.

    «За 2025 год мы рассмотрели почти 1,3 тыс. заявлений на плавание судов, из них – 121 под иностранным флагом. Объем грузопотока на СМП держится на уровне 37 млн тонн, работают все восемь российских атомных ледоколов», – сообщил Сергей Зыбко, гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть».

    «Чуть больше половины грузопотока Севморпути приходится на сжиженный природный газ. В Арктике у России два ключевых проекта: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», которые увеличивают экономическую привлекательность региона», – добавил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Энергетика становится драйвером развития Арктики, развивается морское сообщение. Сдан первый газовоз арктического класса «Арктик-7» «Алексей Косыгин». Транзит по СМП будет развиваться, потому что западное направление становится все более опасным», – заметил он, выразив уверенность в том, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

    Угрозы влиянию России в Арктике несут действия иностранных военных, в частности – масштабные учения НАТО, подтвердил Илья Ухов, политолог. «Ремилитаризация региона ухудшает безопасность», – указал спикер, добавив, что Гренландия становится важным форпостом США и потенциальным местом добычи редкоземельных металлов.

    По его словам, судьбу Арктики невозможно обсуждать без Москвы. «Семь из восьми арктических государств вошли в НАТО. В ответ Россия восстановила около 50 военных объектов в регионе, например – «Арктический трилистник» и «Северный клевер». Параллельно наша страна успешно отстояла юридические споры о шельфовой зоне», – напомнил он.

    Но главным в регионе всегда остаются люди. «В Мурманске не так давно произошла авария на сетях. Жители региона, сотрудники коммунальных служб проявили настоящий героизм – при -30 градусах они нескольких дней восстанавливали электричество. Всех их чествовало руководство области», – напомнила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

    В свою очередь Айсен Николаев, глава Якутии, упомянул важность указа о стратегии развития арктической зоны, госпрограмм и деятельности Министерства по развитию Арктики. «Арктика – приоритет России. Связанные с ее развитием задачи нужно решать всей страной. Уже введены в строй 12 торгово-логистических центров. Важны проекты «Синергия Арктики» и «Мобильный доктор». Удовлетворенность местных жителей медуслугами за три года выросла с 20% до 79%», – заметил он.

    «В российской Арктике живет 2,5 млн человек – более половины всех арктических жителей. Мы столетиями осваивали регион и продолжаем это делать с помощью комплексных подходов, новых технологий, мастер-планов опорных населенных пунктов», – рассказал Александр Панин, директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ.

    «В регионе возводятся университетские кампусы, жилье до 3 млн кв. м., развиваются образование, туризм, креативные индустрии, «софтовое» направление. В обществе есть запрос и на «арктические дачи», возможно, это станет отдельным трендом для многих арктических территорий. Наша задача – сделать Арктику комфортнее для жизни, ближе и проще для посещения», – сказал он.

    25 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    Комментарии (49)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    Комментарии (37)
    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин: Развитие сегмента домокомплектов позволит строить дешевое жилье

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    Комментарии (22)
    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих в России превысил 39 тыс. рублей на начало 2026 года, следует из данных системы Социального фонда страны.

    Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

    Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

    Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.

    Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте.

    Комментарии (12)
    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    Комментарии (8)
    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    26 февраля 2026, 00:33 • Новости дня
    Умер актер и режиссер Владимир Довжик

    Актер и режиссер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни

    Умер актер и режиссер Владимир Довжик
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны», «Склифосовский» Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет, о чем сообщили в театре «Человек», где он служил с 1998 года.

    «Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», – сообщили коллеги Довжика во «ВКонтакте».

    Они запомнили его разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером.

    Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года, в 1993 году окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс А. Бурова), а с 1998 года служил в московском Театре-студии «Человек».

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 16:21 • Новости дня
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крыша одной из больниц в городе Фурманов Ивановской области обрушилась, предварительно, из-за большого количества снега.

    По данным местной дежурно-диспетчерской службы, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает РИА «Новости».

    «Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», – сказала собеседница агентства. На вопрос, связан ли инцидент с обильными осадками, она уточнила, что, по предварительным данным, причиной стало именно скопление снега на крыше.

    На прошлой неделе кровля склада дважды рухнула от снега в Подмосковье.

    В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (7)
    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

    Депутат Госдумы Горячева: Весь мир подпевает песне «Сигма бой»

    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева из партии «Новые люди» прокомментировала инициативу о запрете песни «Сигма бой».

    Она заявила, что подобная идея – это попытка навесить политический ярлык на детское музыкальное произведение, которое приобрело огромную популярность и сделало Россию предметом обсуждения по всему миру, передает ТАСС.

    Горячева напомнила, что на круглом столе в Госдуме руководитель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил приравнять песню к распространению нацизма. Парламентарий раскритиковала такое сравнение. «Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России», – подчеркнула парламентарий.

    Депутат отметила, что нацизм – это преступная идеология, приведшая к миллионам жертв, а не повод для легкомысленных сравнений с поп-музыкой. Она добавила, что традиционные ценности заключаются в любви и уважении, а не в стремлении объявлять деструктивным все, что может показаться неправильным.

    Ранее песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 23:18 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа

    Силы ПВО ликвидировали за три часа 60 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило о ликвидации силами ПВО 60 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 27 сбили над территорией Республики Крым, еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

    Кроме того четыре дрона сбили над Курской и три – над Брянской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО  перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами в среду днем.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 22:36 • Новости дня
    Захарова после «глупейших заявлений» Бербок посетовала на ее пост в ГА ООН

    Захарова высмеяла Бербок за слова о принадлежности Гренландии ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила очередное высказывание экс-главы МИД Германии Анналены Бербок, которое заставило напомнить бывшей коллеге из ФРГ состав стран-членов ЕС и посетовать на ее председательство в Генссамблее ООН еще полгода.

    Захарова напомнила заявление Бербок о том, что «Гренландия также является территорией ЕС», о чем та ошибочно заявила в телеэфире. По словам Бербок, многие в США и не знали бы этого, если бы им не сказали. Но российский дипломат вмешалась и заявила, что экс-коллега из ФРГ не права.

    «Гренландия не является частью ЕС», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что Дания – член Евросоюза, а жители Гренландии проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году.

    «Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров. Господи, ей ведь ещё полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН», – посетовала Захарова.

    Напомним, Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  подчеркнула невозможность оценить стоимость Гренландии, акцентировав внимание на суверенитете и воле ее жителей. Белый дом разместил необычную валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.

    Комментарии (0)
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    TWZ назвал главные вопросы о возможном нападении США на Иран
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    Пытавшихся убить главу оборонного завода агентов Киева отдали под суд
    Автоэксперт сказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве
    Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

