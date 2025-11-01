Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.3 комментария
Лидер партии BSW Вагенкнехт рассказала о новых угрозах для женщин в Германии
Лидер партии BSW отметила рост опасности в стране и призвала к коренным изменениям в области миграции, интеграции и финансирования.
На значительное снижение уровня общественной безопасности в Германии, особенно для женщин, указала Сара Вагенкнехт, сообщает ТАСС. Она отметила, что Германия стала более опасной страной, чем когда-либо за последние десятилетия, подчеркнув особую уязвимость женщин.
Вагенкнехт напомнила о событиях новогодней ночи в Кельне в 2015-2016 годах, когда произошли массовые нападения на женщин, сопровождавшиеся грабежами и домогательствами. Она охарактеризовала это как «последний предупредительный выстрел» и заявила о провальной политике властей ФРГ, разрушившей страну.
Политик считает, что для повышения уровня безопасности недостаточно только ужесточения контроля и увеличения финансирования приютов. По ее словам, необходимы фундаментальные перемены и развернутый на 180 градусов политический курс в сферах миграции, социальной поддержки и муниципального финансирования.
Ранее, согласно результатам опроса института Civey, более половины женщин в Германии не ощущают себя в безопасности на улицах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал успехи властей в исправлении ошибок миграционной политики, но признавал сохранение проблемы в немецких городах. Его комментарии по ситуации вызвали резкую критику и массовые протесты, многие сочли его слова дискриминирующими и расистскими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий, однако его инициативу заблокировала партия СДПГ.
