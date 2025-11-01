Лидер партии BSW Вагенкнехт рассказала о новых угрозах для женщин в Германии

Вагенкнехт рассказала о новых угрозах для женщин в Германии

Tекст: Денис Тельманов

На значительное снижение уровня общественной безопасности в Германии, особенно для женщин, указала Сара Вагенкнехт, сообщает ТАСС. Она отметила, что Германия стала более опасной страной, чем когда-либо за последние десятилетия, подчеркнув особую уязвимость женщин.

Вагенкнехт напомнила о событиях новогодней ночи в Кельне в 2015-2016 годах, когда произошли массовые нападения на женщин, сопровождавшиеся грабежами и домогательствами. Она охарактеризовала это как «последний предупредительный выстрел» и заявила о провальной политике властей ФРГ, разрушившей страну.

Политик считает, что для повышения уровня безопасности недостаточно только ужесточения контроля и увеличения финансирования приютов. По ее словам, необходимы фундаментальные перемены и развернутый на 180 градусов политический курс в сферах миграции, социальной поддержки и муниципального финансирования.

Ранее, согласно результатам опроса института Civey, более половины женщин в Германии не ощущают себя в безопасности на улицах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал успехи властей в исправлении ошибок миграционной политики, но признавал сохранение проблемы в немецких городах. Его комментарии по ситуации вызвали резкую критику и массовые протесты, многие сочли его слова дискриминирующими и расистскими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий, однако его инициативу заблокировала партия СДПГ.

