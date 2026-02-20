Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.
В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.
Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.
По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.
Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.