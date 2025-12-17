Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?4 комментария
Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
Президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.
Северск, как подчеркнул Путин, был освобожден в сложнейшей обстановке, когда военным пришлось преодолевать мощную эшелонированную оборону противника, передает РИА «Новости».
«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город», – заявил глава государства во время церемонии награждения. Он особо подчеркнул, что блестящие воинские операции стали итогом слаженной работы командования Южного военного округа и проявленного личного мужества.
По словам Путина, освобождение Северска – это не только результат решений командиров, но в первую очередь проявление огромного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Он отметил, что в ходе специальных операций были освобождены стратегически важные населенные пункты.
Ранее Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.