В США заподозрили Nike в дискриминации белых сотрудников
В отношении известного спортивного бренда Nike в США открыли разбирательство из-за возможного нарушения прав работников европеоидной расы ради соблюдения показателей разнообразия.
Федеральная комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) США требует через суд данные о кадровой политике бренда, передает РИА «Новости».
Ведомство проверяет информацию о том, что компания могла жертвовать интересами белого персонала для улучшения статистики инклюзивности. Оно подало соответствующий иск в суд.
Уточняется, что расследование связано с планами корпорации по достижению целевых показателей равенства к 2025 году.
Согласно материалам дела, руководство могло систематически применять несправедливые методы к белым соискателям и стажерам при найме, повышении или увольнении. Комиссия запросила у Nike соответствующие документы за период с 2018 года.
