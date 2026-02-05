В США заподозрили Nike в дискриминации белых сотрудников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Федеральная комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) США требует через суд данные о кадровой политике бренда, передает РИА «Новости».

Ведомство проверяет информацию о том, что компания могла жертвовать интересами белого персонала для улучшения статистики инклюзивности. Оно подало соответствующий иск в суд.

Уточняется, что расследование связано с планами корпорации по достижению целевых показателей равенства к 2025 году.

Согласно материалам дела, руководство могло систематически применять несправедливые методы к белым соискателям и стажерам при найме, повышении или увольнении. Комиссия запросила у Nike соответствующие документы за период с 2018 года.

В прошлом году британские военно-воздушные силы начали испытывать дефицит пилотов из-за дискриминации белых мужчин. Британские ВВС извинялись за дискриминацию белых мужчин.