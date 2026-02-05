Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Евросоюз снизил импорт нефти из США до минимума за два года
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, следует из данных американской статслужбы.
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил объем импорта нефти из США до минимального уровня за последние два года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, европейские компании закупили нефти на 35,7 млрд долларов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 42,8 млрд долларов. Таким образом, падение импорта составило 16% в годовом выражении.
Согласно расчетам, текущий показатель стал самым низким с 2023 года, когда за аналогичный период сумма закупок достигала 39,6 млрд долларов. Наибольшими импортерами американской нефти среди стран Евросоюза оказались Нидерланды, которые приобрели нефти на 19,8 млрд долларов.
За Нидерландами следуют Испания (4,1 млрд долларов), Франция (2,9 млрд долларов), Германия (2,7 млрд долларов) и Италия (2,5 млрд долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США.
