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Власти Румынии не нашли доказательств вмешательства России в выборы
Румынские спецслужбы подтвердили отсутствие улик вмешательства России в прошедшие президентские выборы, несмотря на аналогии с событиями в других странах.
Власти Румынии не обнаружили доказательств вмешательства России в президентские выборы, передает ТАСС. Об этом сообщил румынский портал hotnews.ro со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании Верховного совета обороны страны.
На закрытом заседании, прошедшем 30 июня при участии президента Никушора Дана и премьера Илие Боложана, обсуждались вопросы национальной безопасности и возможное иностранное воздействие на избирательный процесс.
По словам участника встречи, цитируемого порталом, «мы уверены, по аналогии, что Россия там была, но у нас нет доказательств». Представители Румынской службы информации и Службы внешней разведки также не смогли предоставить факты в пользу вмешательства России в выборы в конце 2024 года.
Выводы о роли России были сделаны исключительно на основе похожих случаев в других странах. Президент Дан неоднократно подчеркивал, что для восстановления доверия граждан и иностранных партнеров власти должны опубликовать отчет об отмене выборов и раскрыть больше информации о влиянии на избирательный процесс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя. МИД России вызвал временного поверенного Румынии для вручения ноты протеста. Российская сторона ранее заявила, что ответит румынской стороне на объявление российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата.