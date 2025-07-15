Власти Румынии не нашли доказательств вмешательства России в выборы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Румынии не обнаружили доказательств вмешательства России в президентские выборы, передает ТАСС. Об этом сообщил румынский портал hotnews.ro со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании Верховного совета обороны страны.

На закрытом заседании, прошедшем 30 июня при участии президента Никушора Дана и премьера Илие Боложана, обсуждались вопросы национальной безопасности и возможное иностранное воздействие на избирательный процесс.

По словам участника встречи, цитируемого порталом, «мы уверены, по аналогии, что Россия там была, но у нас нет доказательств». Представители Румынской службы информации и Службы внешней разведки также не смогли предоставить факты в пользу вмешательства России в выборы в конце 2024 года.

Выводы о роли России были сделаны исключительно на основе похожих случаев в других странах. Президент Дан неоднократно подчеркивал, что для восстановления доверия граждан и иностранных партнеров власти должны опубликовать отчет об отмене выборов и раскрыть больше информации о влиянии на избирательный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя. МИД России вызвал временного поверенного Румынии для вручения ноты протеста. Российская сторона ранее заявила, что ответит румынской стороне на объявление российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата.