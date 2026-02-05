Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Boeing начал модернизацию истребителей F-15J для Японии
Компания Boeing приступила к программе по модернизации истребителей F-15J совместно с Воздушными силами самообороны Японии, сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на представителя компании.
Американская компания Boeing приступила к реализации программы модернизации истребителей F-15J совместно с Воздушными силами самообороны Японии, передает ТАСС.
Представитель компании сообщил изданию Defense News, что проект модернизации представляет собой не просто обновление, а «полную трансформацию истребителя, обеспечивающую Японию современными возможностями».
В рамках модернизации на японские F-15J будут установлены радиолокационные системы с активной фазированной решеткой AN/APG-82(V)1, комплексы предупреждения и обеспечения живучести AN/ALQ-250 EPAWSS от BAE Systems, а также новые бортовые компьютеры.
По данным издания, модернизация по аналогичному образцу затронет и истребители F-15K для ВВС Республики Корея. В середине прошлого года японское правительство заявляло о планах оснастить часть F-15 крылатыми ракетами JASSM-ER с дальностью около 900 км, стоимость такого проекта оценивалась более чем в 6,4 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разрабатывала новейший истребитель, учитывая опыт авиации России и Китая.
