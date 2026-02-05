Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Работавший на Украину хакер назвал цели атаки в России
Хакер рассказал, как по заказу Украины атаковал аэропорт в России
Приговоренный к длительному заключению хакер Андрей Смирнов заявил, что в числе целей его атак был аэропорт, атаки проводились по заданию киевского режима.
Осужденный заявил, что смотрел в Telegram задания, отправляемые украинской стороной, скачивал софт для атак, сказал Смирнов, передает ТАСС.
Он добавил, что целью его атак были инфраструктурные объекты, включая аэропорт.
Ранее сообщалось, что хакер из Кемеровской области проводил атаки с использованием вредоносного ПО на информационные ресурсы России, его осудили на 16 лет.