Все спасенные с сухогруза в Азовском море моряки оказались россиянами
Спасенные с потерпевшего крушение в Азовском море сухогруза моряки оказались гражданами России, заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Все, кого удалось спасти, – это граждане Российской Федерации», – сказал Василенко, передает РИА «Новости».
Василенко назвал атаку украинских боевиков на сухогруз с пшеницей актом государственного терроризма и подчеркнул, что удар был нанесен по гражданскому судну, находившемуся в нейтральных водах Азовского моря.
Представитель губернатора также сказал, что киевский режим в очередной раз показал свое «истинное лицо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, девять человек нашли на берегу. Погибли два человека.