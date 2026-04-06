Названа самая подешевевшая рыба на российском оптовом рынке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зверев сообщил, что пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском оптовом сегменте в 2026 году, передает РИА «Новости».

Он добавил, что оптовые цены на пикшу в регионе вылова снизились с начала года на 5,4%, а за последние 12 месяцев – на 17,5%, достигнув 350 рублей за килограмм по состоянию на 30 марта.

Зверев отметил, что падение оптовых цен связано прежде всего с увеличением доли более мелких особей в улове. Это обусловлено особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков в Северо-Западном федеральном округе. Дополнительным фактором стало повышение общего допустимого улова этой рыбы.

Эксперт добавил, что в отличие от трески, запасы которой остаются в депрессивном состоянии, популяция пикши выросла благодаря успешным поколениям 2022-2023 годов. В 2026 году российским рыбакам разрешено выловить около 67 тыс. тонн пикши, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. К концу марта добыто уже 20,5 тыс. тонн – это на треть превышает показатели прошлого года.

Анализ розничных цен показал, что стоимость килограмма мороженой пикши в Центральном федеральном округе колеблется от 500 до 900 рублей – в зависимости от точки продажи и производителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году стоимость атлантической и тихоокеанской сельди в оптовом сегменте почти на треть снизилась, а в перечень наиболее доступной продукции вошли скумбрия и треска.

Федеральная антимонопольная служба в 2024 году приступила к анализу цен на популярные виды рыбы, включая минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу.

В 2025 году ФАС проводит проверку обоснованности резкого удорожания рыбы и изучает наценки посредников, из-за которых стоимость продукции по пути к покупателю возрастает в разы.