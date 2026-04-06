Агент Киева рассказал о поиске места для бомбы у администрации Курской области

Tекст: Вера Басилая

Агент СБУ, задержанный в Курске, сообщил, что его задачей было найти и зафиксировать возможные места для закладки взрывного устройства возле здания областной администрации. В видеозаписи ФСБ задержанный пояснил, что делал снимки с разных сторон здания и снимал видео, чтобы украинская сторона могла выбрать подходящее место, передает РИА «Новости».

По его словам, решение о точном месте закладки устройства принималась украинской стороной после получения фотографий и видео.

Он также уточнил, что снимал здание с разных ракурсов, чтобы предоставить как можно больше информации, и отправил материалы своим кураторам.

Ранее ФСБ задержала россиянина, уроженца Винницкой области, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины фотографировал здание правительства Курской области для подготовки теракта.

Злоумышленника задержали в момент, когда он пытался изъять взрывное устройство из тайника.

