    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    5 апреля 2026, 20:20 • Политика

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры.

    В Сербии вблизи газотранспортной инфраструктуры обнаружены взрывчатка и детонаторы. Речь идет о селе Велебит, где полиция нашла два рюкзака с подозрительной техникой, пишет местная газета Srbija Danas. Целью несостоявшегося теракта, по всей видимости, мог стать «Балканский поток» – магистральный газопровод, являющийся ответвлением «Турецкого потока».

    Эта инфраструктура обеспечивает поставки российских энергоресурсов в страны Восточной Европы. Ее подрыв потенциально ставил под удар и Венгрию. «Я позвонил премьер-министру Виктору Орбану, проинформировал его о первых результатах расследования», – цитирует главу республики Александра Вучича издание Blic.

    На этом фоне Виктор Орбан созвал экстренное заседание венгерского Совета обороны. Позже глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту «Турецкого потока», а венгерские военные возьмут под охрану участок от границы с Сербией до границы со Словакией.

    Опасения по поводу возможных терактов в отношении критической инфраструктуры высказывались и ранее. Еще в марте глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш предупреждал: нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» будет воспринято как атака на весь блок НАТО. Он также подчеркивал, что Киев, судя по всему, готов «в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы даже военными средствами».

    В феврале российские спецслужбы фиксировали попытки Украины подготовить диверсии на «Турецком потоке». Предупреждал об этом и президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    2 апреля Газпром сообщал о попытке удара беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает движение газа по «Турецкому потоку». Данный объект подвергается нападению не в первый раз. Еще в январе станцию пытались атаковать несколько дронов ВСУ, которые, были сбиты системами ПВО. «Русская» продолжает работу в штатном режиме, сохраняя поставки газа по «Турецкому потоку».

    По мнению экспертов, Украина последовательно расширяет диверсионную активность против российской газовой инфраструктуры в Европе, и попытка теракта на «Балканском потоке» вписывается в эту логику. При этом Киев действует если не в сговоре с Брюсселем, то как минимум в русле его долгосрочных целей – прекратить поставки российского газа в ЕС.

    Разрушение магистрали оставило бы без энергоресурсов не только Сербию и Венгрию, но и Северную Македонию с Боснией, а восстановить ее было бы практически невозможно. «Для Венгрии, Словакии и Сербии разрушение «Балканского потока» стало бы настоящей катастрофой», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. –

    «Речь идет о последнем газопроводе из России в Европу, который фактически полностью обеспечивает эти страны энергоресурсами».

    Любая альтернатива, по его словам, обойдется в разы дороже. Республикам пришлось бы закупать СПГ и прокачивать его через Хорватию, что значительно увеличило бы стоимость поставок. «То есть действия злоумышленников теоретически могли бы оставить Восточную Европу без самого эффективного способа получения газа», – добавляет эксперт.

    Для энергетики ЕС теракт тоже не сулил бы ничего хорошего. Юшков напоминает, что в прошлом году по «Турецкому потоку» в Европу поставили более 18 млрд кубометров газа. Заменить эти объемы нечем – импорта из Катара сейчас нет, что провоцирует дефицит энергоносителей.

    Тем не менее руководство ЕС искренне хочет остановить поставки российских энергоносителей. Если добиваться этого санкциями, неизбежно возникнут проблемы – самая яркая из них: принципиальное несогласие Будапешта и Братиславы. Атаки же ВСУ – это событие якобы неконтролируемое.

    «В случае разрушения столь важной инфраструктуры восстановить ее, скорее всего, было бы невозможно, – поясняет Юшков. – В логику текущей политики Брюсселя это укладывается абсолютно. А подтверждать радость от произошедшего одобрительной риторикой совсем не нужно».

    На счету Украины уже немало нападений на принципиально важные объекты энергосистемы ЕС, соглашается Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Это и «Северные потоки», и станции «Турецкого потока», – напоминает он. – «Поэтому ничего удивительного в том, что они могут расширить подрывную деятельность и на территорию Сербии, нет».

    При этом атака могла стать рычагом давления на Белград для пересмотра внешней политики и отказа от балансирования между Москвой и Брюсселем, а также сигналом для Венгрии – в преддверии выборов, которые состоятся в ближайшие выходные. «Последствия разрушения этой инфраструктуры наверняка оказались бы критическими: поставки газа в Сербию и Венгрию приостановились бы», – полагает Митрахович.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев считает, что заинтересованным странам Восточной Европы необходимо, по примеру Венгрии, брать закрепленные за ними участки трубопровода под военно-полицейский контроль.

    «Другое дело, что реализовать эту операцию крайне сложно даже на техническом уровне. На каждые 100 метров трубопровода военных не поставишь – значит, нужны системы мониторинга, возможно, с применением современных БПЛА», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, такие меры потребуют совместной координации усилий и создания некоего штаба, который мог бы в оперативном режиме заниматься контролем и согласованием действий. По сути, речь идет об операции с участием многонациональных сил на обширной территории – причем как стран-членов НАТО, так и не входящей в альянс Сербии. Однако если европейские страны действительно хотят защитить себя от диверсий, а свои экономики – от глубокого кризиса, то всерьез задуматься о такой координации им, вероятно, все же стоит.

    О международной координации мероприятий по защите «Турецкого потока» и его веток как способе сохранить газовую артерию, говорит и военный эксперт Александр Бартош.

    «Уместно говорить о координированном патрулировании, организованном всеми странами, по территории которых проходит этот газопровод.

    Каждое государство должно отвечать за свой участок», – считает он.

    В пределах собственной территории, по его словам, страны должны наладить наземную охрану и регулярно осматривать инфраструктуру по всему периметру. Кроме того, необходимо задействовать авиацию для наблюдения за всей трассой «Турецкого потока» и его веток. Это дорогостоящие, но необходимые меры.

    «Не все страны, по территории которых проходит газопровод, осознают его важность, – опасается Бартош. – Если Сербия и Венгрия, скорее всего, согласятся на такие шаги, то готовность других государств вызывает вопросы. Однако речь идет о действительно необходимой инфраструктуре, поэтому пространство для компромисса, возможно, имеется».

    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

