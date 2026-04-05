Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

Tекст: Евгений Поздняков

В Сербии вблизи газотранспортной инфраструктуры обнаружены взрывчатка и детонаторы. Речь идет о селе Велебит, где полиция нашла два рюкзака с подозрительной техникой, пишет местная газета Srbija Danas. Целью несостоявшегося теракта, по всей видимости, мог стать «Балканский поток» – магистральный газопровод, являющийся ответвлением «Турецкого потока».

Эта инфраструктура обеспечивает поставки российских энергоресурсов в страны Восточной Европы. Ее подрыв потенциально ставил под удар и Венгрию. «Я позвонил премьер-министру Виктору Орбану, проинформировал его о первых результатах расследования», – цитирует главу республики Александра Вучича издание Blic.

На этом фоне Виктор Орбан созвал экстренное заседание венгерского Совета обороны. Позже глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту «Турецкого потока», а венгерские военные возьмут под охрану участок от границы с Сербией до границы со Словакией.

Опасения по поводу возможных терактов в отношении критической инфраструктуры высказывались и ранее. Еще в марте глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш предупреждал: нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» будет воспринято как атака на весь блок НАТО. Он также подчеркивал, что Киев, судя по всему, готов «в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы даже военными средствами».

В феврале российские спецслужбы фиксировали попытки Украины подготовить диверсии на «Турецком потоке». Предупреждал об этом и президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

2 апреля Газпром сообщал о попытке удара беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает движение газа по «Турецкому потоку». Данный объект подвергается нападению не в первый раз. Еще в январе станцию пытались атаковать несколько дронов ВСУ, которые, были сбиты системами ПВО. «Русская» продолжает работу в штатном режиме, сохраняя поставки газа по «Турецкому потоку».

По мнению экспертов, Украина последовательно расширяет диверсионную активность против российской газовой инфраструктуры в Европе, и попытка теракта на «Балканском потоке» вписывается в эту логику. При этом Киев действует если не в сговоре с Брюсселем, то как минимум в русле его долгосрочных целей – прекратить поставки российского газа в ЕС.

Разрушение магистрали оставило бы без энергоресурсов не только Сербию и Венгрию, но и Северную Македонию с Боснией, а восстановить ее было бы практически невозможно. «Для Венгрии, Словакии и Сербии разрушение «Балканского потока» стало бы настоящей катастрофой», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. –

«Речь идет о последнем газопроводе из России в Европу, который фактически полностью обеспечивает эти страны энергоресурсами».

Любая альтернатива, по его словам, обойдется в разы дороже. Республикам пришлось бы закупать СПГ и прокачивать его через Хорватию, что значительно увеличило бы стоимость поставок. «То есть действия злоумышленников теоретически могли бы оставить Восточную Европу без самого эффективного способа получения газа», – добавляет эксперт.

Для энергетики ЕС теракт тоже не сулил бы ничего хорошего. Юшков напоминает, что в прошлом году по «Турецкому потоку» в Европу поставили более 18 млрд кубометров газа. Заменить эти объемы нечем – импорта из Катара сейчас нет, что провоцирует дефицит энергоносителей.

Тем не менее руководство ЕС искренне хочет остановить поставки российских энергоносителей. Если добиваться этого санкциями, неизбежно возникнут проблемы – самая яркая из них: принципиальное несогласие Будапешта и Братиславы. Атаки же ВСУ – это событие якобы неконтролируемое.

«В случае разрушения столь важной инфраструктуры восстановить ее, скорее всего, было бы невозможно, – поясняет Юшков. – В логику текущей политики Брюсселя это укладывается абсолютно. А подтверждать радость от произошедшего одобрительной риторикой совсем не нужно».

На счету Украины уже немало нападений на принципиально важные объекты энергосистемы ЕС, соглашается Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Это и «Северные потоки», и станции «Турецкого потока», – напоминает он. – «Поэтому ничего удивительного в том, что они могут расширить подрывную деятельность и на территорию Сербии, нет».

При этом атака могла стать рычагом давления на Белград для пересмотра внешней политики и отказа от балансирования между Москвой и Брюсселем, а также сигналом для Венгрии – в преддверии выборов, которые состоятся в ближайшие выходные. «Последствия разрушения этой инфраструктуры наверняка оказались бы критическими: поставки газа в Сербию и Венгрию приостановились бы», – полагает Митрахович.

В свою очередь политолог Алексей Нечаев считает, что заинтересованным странам Восточной Европы необходимо, по примеру Венгрии, брать закрепленные за ними участки трубопровода под военно-полицейский контроль.

«Другое дело, что реализовать эту операцию крайне сложно даже на техническом уровне. На каждые 100 метров трубопровода военных не поставишь – значит, нужны системы мониторинга, возможно, с применением современных БПЛА», – рассуждает эксперт.

Кроме того, такие меры потребуют совместной координации усилий и создания некоего штаба, который мог бы в оперативном режиме заниматься контролем и согласованием действий. По сути, речь идет об операции с участием многонациональных сил на обширной территории – причем как стран-членов НАТО, так и не входящей в альянс Сербии. Однако если европейские страны действительно хотят защитить себя от диверсий, а свои экономики – от глубокого кризиса, то всерьез задуматься о такой координации им, вероятно, все же стоит.

О международной координации мероприятий по защите «Турецкого потока» и его веток как способе сохранить газовую артерию, говорит и военный эксперт Александр Бартош.

«Уместно говорить о координированном патрулировании, организованном всеми странами, по территории которых проходит этот газопровод.

Каждое государство должно отвечать за свой участок», – считает он.

В пределах собственной территории, по его словам, страны должны наладить наземную охрану и регулярно осматривать инфраструктуру по всему периметру. Кроме того, необходимо задействовать авиацию для наблюдения за всей трассой «Турецкого потока» и его веток. Это дорогостоящие, но необходимые меры.

«Не все страны, по территории которых проходит газопровод, осознают его важность, – опасается Бартош. – Если Сербия и Венгрия, скорее всего, согласятся на такие шаги, то готовность других государств вызывает вопросы. Однако речь идет о действительно необходимой инфраструктуре, поэтому пространство для компромисса, возможно, имеется».