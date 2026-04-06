Посол России Келин заявил о провале планов Британии и Украины на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами не пользовались спросом, передает РИА «Новости».

Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что Лондону важно вовлечь как можно больше стран в противостояние с Ираном, и именно в этом контексте Британия пыталась продвигать украинских специалистов в регионе.

Келин подчеркнул, что по поступающим сообщениям, услуги украинцев по защите от дронов оказались невостребованными в странах Персидского залива.

Он добавил, что для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран.

«Попытки навязать странам Персидского залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике», – отметил он.

Владимир Зеленский ранее сообщил о визите в Саудовскую Аравию, где он планировал провести важные встречи с представителями стран региона. До этого Зеленский предлагал странам Персидского залива украинские перехватчики дронов, отмечая, что подобные устройства не обеспечивают надежную защиту даже в Киеве, и в обмен просил ракеты Patriot.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для отражения атак иранских беспилотников.

Глава дипмиссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил о бесполезности соглашений Владимира Зеленского со странами Персидского залива.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от дронов для государств Персидского залива сюрреалистичными и лишенными реальных ресурсов.