Посол России заявил о провале Британии и Украины на Ближнем Востоке

Посол России Келин заявил о провале планов Британии и Украины на Ближнем Востоке
Страны Персидского залива не проявили интереса к предложениям Украины по защите от иранских дронов, несмотря на усилия Великобритании, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами не пользовались спросом, передает РИА «Новости».
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что Лондону важно вовлечь как можно больше стран в противостояние с Ираном, и именно в этом контексте Британия пыталась продвигать украинских специалистов в регионе.
Келин подчеркнул, что по поступающим сообщениям, услуги украинцев по защите от дронов оказались невостребованными в странах Персидского залива.
Он добавил, что для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран.
«Попытки навязать странам Персидского залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике», – отметил он.
Владимир Зеленский ранее сообщил о визите в Саудовскую Аравию, где он планировал провести важные встречи с представителями стран региона. До этого Зеленский предлагал странам Персидского залива украинские перехватчики дронов, отмечая, что подобные устройства не обеспечивают надежную защиту даже в Киеве, и в обмен просил ракеты Patriot.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для отражения атак иранских беспилотников.
Глава дипмиссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил о бесполезности соглашений Владимира Зеленского со странами Персидского залива.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от дронов для государств Персидского залива сюрреалистичными и лишенными реальных ресурсов.