Иранский дипломат назвал соглашения Зеленского с Персидским заливом бесполезными
Глава дипломатической миссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил, что соглашения главы киевского режима Владимира Зеленского со странами Персидского залива не имеют никакой ценности.
«Думаю, Исламская Республика Иран не будет считать этот визит чем-то важным даже в дипломатическом плане, а не в военном. Он не представляет ценности», – заявил дипломат РИА «Новости».
По словам Фердоусипура, визит украинского лидера в страны региона не представляет ценности как в военном, так и в дипломатическом смысле. Исламская Республика Иран также не считает договоренности по безопасности между странами Персидского залива и Украиной значимыми с дипломатической точки зрения.
Зеленский на прошлой неделе совершил турне по Ближнему Востоку, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе визита он предлагал свои технологии для перехвата дронов, хотя, по данным источников, вооруженные силы Украины не способны эффективно защищать даже объекты в Киеве. В обмен на предложения Зеленский просил у стран региона ракеты Patriot.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине. Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.