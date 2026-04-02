ЕК и Британия договорились работать над возобновлением судоходства в Ормузе
Британия и Евросоюз намерены совместно разработать стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера по итогам его телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Вчера премьер-министр провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. <…> Они согласились с тем, что союзники должны объединиться и разработать жизнеспособный план по восстановлению полной свободы судоходства, когда это позволят обстоятельства», – подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.
Стармер и фон дер Ляйен также обсудили вопросы поддержки Украины и укрепления отношений между Британией и Евросоюзом. Их разговор состоялся накануне конференции по безопасности, которая будет посвящена ситуации в Ормузском проливе.
Ранее Иран предложил заключить международный договор по Ормузскому проливу.
ОАЭ пообещали помочь США открыть Ормузский пролив силой.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что применение военной силы в Ормузском проливе поставило бы под угрозу безопасность прибрежных государств.