Иран предложил заключить международный договор по Ормузскому проливу
Иран готов подписать соглашение об использовании Ормузского пролива с европейскими, азиатскими и арабскими странами, заинтересованными в морских перевозках, заявил глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати.
Иран выразил готовность к заключению договоренностей с европейскими, азиатскими и арабскими странами по вопросам использования Ормузского пролива, передает ТАСС.
Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что республика полностью контролирует пролив, а США говорят чепуху об Ормузском проливе.
По его словам, Иран может пригласить заинтересованные государства к подписанию соответствующего соглашения об использовании пролива.
Ранее президент США в телеобращении заявил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив произойдёт после завершения конфликта с Ираном. Он отметил, что Вашингтон не нуждается в поставках энергоресурсов через этот маршрут, а обеспечением безопасного судоходства должны заниматься страны-экспортёры нефти, заинтересованные в проливе.
Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.
До этого в Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые инициативы по установлению режима судоходства в Ормузском проливе должны реализовываться исключительно на основе консенсуса прибрежных государств и с учетом их интересов.