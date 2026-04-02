Иран предложил заключить международный договор по Ормузскому проливу

Tекст: Вера Басилая

Иран выразил готовность к заключению договоренностей с европейскими, азиатскими и арабскими странами по вопросам использования Ормузского пролива, передает ТАСС.

Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что республика полностью контролирует пролив, а США говорят чепуху об Ормузском проливе.

По его словам, Иран может пригласить заинтересованные государства к подписанию соответствующего соглашения об использовании пролива.

Ранее президент США в телеобращении заявил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив произойдёт после завершения конфликта с Ираном. Он отметил, что Вашингтон не нуждается в поставках энергоресурсов через этот маршрут, а обеспечением безопасного судоходства должны заниматься страны-экспортёры нефти, заинтересованные в проливе.

Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

До этого в Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые инициативы по установлению режима судоходства в Ормузском проливе должны реализовываться исключительно на основе консенсуса прибрежных государств и с учетом их интересов.