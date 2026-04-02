  Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Стало известно о переговорах по 45-дневному перемирию между США и Ираном
    Посол России в Лондоне допустил асимметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    0 комментариев
    2 апреля 2026, 10:57 • Новости дня

    Иран предложил заключить международный договор по Ормузскому проливу

    @ Ahmad Halabisaz/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иран готов подписать соглашение об использовании Ормузского пролива с европейскими, азиатскими и арабскими странами, заинтересованными в морских перевозках, заявил глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати.

    Иран выразил готовность к заключению договоренностей с европейскими, азиатскими и арабскими странами по вопросам использования Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что республика полностью контролирует пролив, а США говорят чепуху об Ормузском проливе.

    По его словам, Иран может пригласить заинтересованные государства к подписанию соответствующего соглашения об использовании пролива.

    Ранее президент США в телеобращении заявил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив произойдёт после завершения конфликта с Ираном. Он отметил, что Вашингтон не нуждается в поставках энергоресурсов через этот маршрут, а обеспечением безопасного судоходства должны заниматься страны-экспортёры нефти, заинтересованные в проливе.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

    До этого в Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые инициативы по установлению режима судоходства в Ормузском проливе должны реализовываться исключительно на основе консенсуса прибрежных государств и с учетом их интересов.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    @ Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    Комментарии (26)
    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (52)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

    По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли через Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два японских танкера впервые с момента начала нападения США и Израиля на Иран успешно прошли Ормузский пролив, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал NHK, первым пролив пересек танкер Sohar LNG под панамским флагом с грузом от японской компании Mitsui O.S.K. Lines – выход из Персидского залива был зафиксирован к ночи 3 апреля. Следом вечером в субботу через пролив прошёл танкер Green Sanvi, который также перевозил сжиженный природный газ (СПГ) для Mitsui O.S.K. Lines, но шёл под индийским флагом, сообщили РИА «Новости».

    Компания Mitsui O.S.K. Lines подтвердила, что оба судна и их экипажи в безопасности. По данным японских властей, до этого момента в Персидском заливе фактически оставались заблокированными 45 судов, имеющих отношение к Японии.

    Ранее Ирана разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив.

    В пятницу газовоз, находящийся под управлением оманской компании Oman Ship Management, стал первым судном подобного класса, которому удалось пройти Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    КСИР сообщил о ракетных ударах по нефтехимии Израиля и стран Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные заявили о начале ответной операции с ударами по предприятиям нефтехимии в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, передает РИА «Новости». В официальном сообщении КСИР отмечается: «Сегодня утром в исполнение был приведен первый этап ответной операции, были нанесены удары по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе: по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, газовой инфраструктуре в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в Бахрейне, американской нефтехимической инфраструктуре в Кувейте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США, а также предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ и Бахрейне. В рамках 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» иранские силы нанесли удары по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по инфраструктуре израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе. Военные Ирана с помощью беспилотников атаковали радар ELTA в порту Хайфа и топливные хранилища на авиабазе Бен-Гурион, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на удары США и Израиля по инфраструктуре страны.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Бахрейне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские беспилотники нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

    «Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников <…>, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении компании, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты оценивают размер материального ущерба, нанесенного в результате атаки.

    Ранее сообщалось, что иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 60 воздушных целей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы эмиратской ПВО за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за последние сутки успешно перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В ведомстве уточнили, что все средства были запущены с территории Ирана.

    В заявлении также отмечается, что с начала текущего конфликта системы ПВО ОАЭ уничтожили уже 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотный летательный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки до нового обстрела системы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. 21 марта силы противовоздушной обороны Эмиратов перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников. 16 марта на фоне удара Ирана по целям США и Израиля ПВО ОАЭ отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 15 судов

    Tекст: Катерина Туманова

    С разрешения Ирана на последние 24 часа через ранее блокированный Ормузский пролив прошли 15 судов.

    «Согласно последним статистическим данным о судоходстве через Ормузский пролив, за последние 24 часа через него с разрешения Ирана прошло 15 судов», – сообщил иранский портал Afkarnews.

    При этом статистика показывает, что судоходство через Ормузский пролив по-прежнему на 90% меньше, чем было до начала американо-израильских атак на Иран, отмечено в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с США и Израилем. В Иране также заявляли о том, что одобрили  пошлины на проход Ормузского пролива. Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Иран меняет всемирные правила судоходства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Перейти в раздел

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации